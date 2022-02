Hochenauer verteidigt Titel

Die drei Melker Robert Hochenauer, Michael Ruthner und Karl Buchegger vom Ersten Melker Billardsportclub stellten sich bei den 57. österreichischen Meisterschaften in der Disziplin Cadre 35/2 in St. Pölten ihren Gegnern.

Am ersten Spieltag traf Favorit und Titelverteidiger auf seinen Vereinskollegen Michael Ruthner, den er mit 250:24 in nur sechs Aufnahmen souverän besiegte. Karl Buchegger musste seine Auftaktpartie an Martin Mader abgeben. Für Ruthner und Buchegger verlief der nächste Meisterschaftstag nicht besser. Buchegger verlor die Partie gegen Markus Krska deutlich und musste sich mit einem 200:200-Unentschieden mit zwölf Aufnahmen gegen seinen ehemaligen Vereinskollegen Jörg Kraus zufriedengeben. Ruthner verlor beide Partien. Titelverteidiger Hochenauer hatte leichtes Spiel gegen Kraus mit 250:40 in nur drei Aufnahmen. Martin Mader besiegte er knapp mit 250:242 in 18 Aufnahmen.

Am finalen Spieltag freute sich Ruthner nach der Niederlage gegen Kraus über den Sieg gegen seinen Klubkollegen Karl Buchegger. Hochenauer schenkte weder Buchegger noch Krska Punkte und gewann damit alle Partien bei den Staatsmeisterschaften. Dem erneuten österreichischen Meister gelang ein Generaldurchschnitt von 83,333 und der beste Gesamtdurchschnitt von 25,510. Lokalmatador Martin Mader holt Silber vor Jörg Kraus aus Stockerau.