Kurzbauer mit Silber im Finale

Beim Finale der dritten Klasse 35/2 trafen in der ersten Runde die beiden Melker Karl Kurzbauer und Mathias Blieweis aufeinander. Kurzbauer setzte sich mit 100:39 klar durch. Der Melker Obmann gewann ebenso die restlichen Partien am ersten Spieltag. Blieweis ließ sich nach der Anfangsniederlage nicht abschrecken und holte ebenso zwei Siege in den darauffolgenden Partien. Die Grazerin Heike Hingerl startete mit drei Siegen in das Finalwochenende.

Am Sonntag kam es bei der ersten Begegnung zum eigentlichen Finale zwischen den beiden ungeschlagenen Heike Hingerl und Karl Kurzbauer. Das Duell gestaltete sich anfangs noch knapp, jedoch setzte sich Hingerl deutlich mit 100:43 durch. Blieweis fügte Hingerl ihre einzige Niederlage zu und sicherte sich damit Bronze. Die Pleite blieb für Hingerl jedoch ohne Konsequenzen und sie gewann das Turnier punktegleich mit Karl Kurzbauer, der in seiner letzten Partie gegen Robert Graves klar mit 100:59 gewann. Somit freute sich der Melker über die Silbermedaille.