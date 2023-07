Melker Gwiss kämpfte in Wieselburg um Titel

Acht Teilnehmer in zwei Vierergruppen duellierten sich in Wieselburg beim Finale der 2. Klasse Dreiband. Mit dabei auch drei Billardasse vom Ersten Melker Billard Sport Club (EMBSC): Thomas Gwiss, Karl Kurzbauer und Otto Gattinger.

Gwiss startete gut ins Turnier und konnte die erste Partie gegen Heinz Safarik aus Bruck 28:22 in 50 Aufnahmen gewinnen. Kurzbauer musste sich in der Anfangspartie gegen den Wieselburger Helmut Gröbner 18:30 in 43 Aufnahmen geschlagen geben und Gattinger verlor gleichzeitig seine Partie gegen Florian Hirschl, ebenfalls aus Wieselburg, 19:30 in 43 Aufnahmen.

In der zweiten Runde kam es zum internen Aufeinandertreffen der beiden Melker Gwiss und Kurzbauer, in dem sich der jüngere Gwiss 24:19 in 50 Aufnahmen durchsetzte. Gleichzeitig lief es bei Gattinger nicht nach Wunsch: Er verlor hauchdünn um einen Punkt gegen den Wieselburger Wolfgang Karner 17:18 in 50 Aufnahmen.

Gruppensieg für Gwiss

Auch die letzte Runde der Gruppenphase konnte Gwiss für sich entscheiden, er gewann gegen Gröbner trotz durchwachsener Leistung 19:15 in 50 Aufnahmen und holte sich somit den Gruppensieg in Gruppe A.

Für die beiden anderen Melker ging es in die entscheidenden Partien um den Verbleib im Turnier, denn mit einer Niederlage wären beide ausgeschieden. Kurzbauer behielt die Nerven und gewann 29:20 in 50 Aufnahmen und holte damit den dritten Platz in Gruppe A. Auch Gattinger zeigte keine Nerven und gewann mit seiner besten Partie gegen Gerhard Kolm (Floridsdorf) 30:26 in 40 Aufnahmen und belegte damit sogar noch Platz zwei in Gruppe B.

Melker Duell zu Beginn des Finaltags

Am Finaltag kam es in der ersten Runde zum Aufeinandertreffen der beiden Melker Kurzbauer und Gattinger. Und Kurzbauer trumpfte mit einer starken Leistung auf, setzte sich 30:14 in 36 Aufnahmen durch. Gleichzeitig gewann Gwiss weiter Partie für Partie, dieses Mal gegen Kolm 30:25 in 45 Aufnahmen.

In der zweiten Runde musste sich Kurzbauer dann dem Lokalmatador Hirschl klar 10:30 in 36 Aufnahmen geschlagen geben und gleichzeitig gewann Gwiss gegen seinen Teamkollegen Gattinger 26:22 in 50 Aufnahmen.

In der letzten Runde konnten die beiden Melker Gattinger und Kurzbauer nicht gewinnen: Gattinger verlor gegen Gröbner 22:26 in 50 Aufnahmen und belegte somit den sechsten Platz, Gröbner konnte sich damit die Bronzemedaille holen. Kurzbauer verlor gegen Kolm 13:30 in 41 Aufnahmen und wurde Fünfter, Kolm belegte den vierten Platz.

Die Entscheidung fiel im Finale zwischen Hirschl und Gwiss, die beide bis dahin alle ihre Partien gewinnen konnten. Und es wurde ein dementsprechend spannender Kampf, in dem sich schlussendlich der Lokalmatador Hirschl 30:23 in 43 Aufnahmen durchsetzte. Gwiss holte damit Silber. „Auch damit konnte ich sehr zufrieden sein“, sagte Gwiss.