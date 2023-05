Melker machen es spannend bis zum Schluss

Melk, Wieselburg und Hollabrunn: Drei Duos kämpften im Zweierteamfinale der NÖ Landesmeisterschaft Cadre 35/2 im Union Billardklub Hollabrunn um den Titel. Für den Ersten Melker Billard Sport Club (EMBSC) gingen Robert Hochenauer und Karl Buchegger an den Start. Gregor Karner und Gerhard Steiner aus Wieselburg sowie Silvia Simulak und Johannes Rupprecht aus dem Billardclub Carambol Hollabrunn waren die Kontrahenten.

Die Wieselburger konnten sich klar mit einem 8:0-Sieg gegen Hollabrunn durchsetzen. Aber auch die Melker ließen gegen Hollabrunn nichts anbrennen und gewannen ebenso mit 8:0. Robert Hochenauer spielte beide Partien mit einer gigantischen Leistung: 150:6 gegen Johannes Rupprecht in nur vier Aufnahmen und gegen Silvia Simulak sogar 150:31 in nur drei Aufnahmen. Karl Buchegger gewann gegen Silvia Simulak 150:98 in 16 Aufnahmen und ebenfalls stark gegen Johannes Rupprecht 150:12 in elf Aufnahmen.

Somit landeten die Hollabrunner fix auf dem dritten Platz und es ging ins große Finale um den Sieg zwischen Melk und Wieselburg.

Robert Hochenauer musste die Kohlen aus dem Feuer holen

Karl Buchegger verlor jedoch gegen Gerhard Steiner knapp 114:150 in 19 Aufnahmen und hatte auch gegen Gregor Karner 90:150 in 19 Aufnahmen das Nachsehen. Jetzt lag es in der Hand von Robert Hochenauer, seine starke Leistung unter Beweis zu stellen. Er trumpfte mit einem 150:107-Sieg in zehn Aufnahmen gegen Gerhard Steiner auf und legte gegen Gregor Karner mit einem 150:88-Erfolg in sechs Aufnahmen nach. Dabei spielte Hochenauer die Turnierhöchstserie von 105.

Mit diesem Unentschieden waren Melk und Wieselburg punktegleich, und der Gesamtdurchschnitt der beiden Mannschaften entschied zwischen Gold und Silber. Und die Melker konnten jubeln: Mit einem Schnitt von 12,545 setzte sich das EMBSC-Duo gegen die Wieselburger (8,836) durch und gewann somit das Finale. Spieler des Turniers war Hochenauer mit allen Turnierbestleistungen.