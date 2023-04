Melker verlieren Abstiegskampf

Für Melk II startete in der Bundesliga B der Abstiegskampf in den Spielen gegen die beiden stärksten Mannschaften der Liga. Noch dazu mussten sie gegen St. Pölten I auf Manuel Kloihofer (Freie Partie) verzichten. Dementsprechend hatten die Melker keine Chance und mussten zwei Niederlagen hinnehmen, was ein Endergebnis von 2:6 bedeutete. In der nächsten Partie traf Melk II auf Pottendorf I. Einzig Manuel Kloihofer freute sich über einen Sieg. In Wieselburg zeigte sich ein ähnliches Bild. Erneut war Kloihofer der einzige erfolgreiche Melker. Im letzten und entscheidenden Spiel gegen den Abstiegskonkurrenten West Wien I mussten die Melker einen Sieg einfahren. Kloihofer startete hoffnungsvoll und zeigte eine starke Leistung. Mannschaftskollege Gattinger war ebenso erfolgreich, während die anderen beiden verloren. Das Unentschieden bedeutet den Abstieg von Melk II in die Bundesliga C.

Im Ö-Cup Freie Partie West ging es für Melk III nach Amstetten, wo sie als Favoriten in die Partie starteten. Karl Kurzbauer gewann ebenso wie Robert Resch und Peter Böhm mit Leichtigkeit. Daniel Blieweis musste sich knapp geschlagen geben, was an dem souveränen 6:2-Sieg jedoch nichts änderte. Im Heimspiel gegen St. Pölten II lief wieder alles nach Plan. Mit dem erneuten Sieg standen die Melker fix im Finale, wo die beiden ersten Mannschaften von Gruppe West und Ost antreten. Im Spiel gegen Wieselburg III ging es um den ersten Gruppenplatz. Karl Kurzbauer schlug überraschend seinen Gegner. Resch und Böhm setzten sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen durch. Damit fixierten die Melker den ersten Gruppenplatz. Im Finale des Ö-Cups in St. Pölten startete Melk III gegen Wien West II. Kurzbauer und Resch feierten gleich zwei Siege zu Beginn. Böhm und Blieweis mussten sich geschlagen geben. In der nächsten Partie behielten die Gegner Wieselburg III die Oberhand. Im letzten Spiel gegen Mariahilf III verloren die Melker mit 2:6 und belegten damit den vierten Rang.