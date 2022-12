Robert Hochenauer: Gold mit nur zwei Aufnahmen

Werbung

Robert Hochenauer vom Ersten Melker Billardsport Club startete erfolgreich in das Finale der ersten Klasse in der Disziplin Freie Partie. Das Spiel gegen seinen Klubkollegen Karl Buchegger gewann er in nur acht Aufnahmen 200:101. Michael Ruthner siegte in der ersten Partie gegen Thomas Wagner 200:97 in zwölf Aufnahmen.

In der zweiten Runde gewann Robert Hochenauer gegen Manfred Schrafl knapp 200:179. Michael Ruthner und Karl Buchegger besiegten in der zweiten Runde ebenso ihre Gegner.

Die dritte Runde verlief für die Melker nicht wie erhofft. Robert Hochenauer verlor überraschend gegen Thomas Wagner in zwölf Aufnahmen 149:200. Karl Buchegger musste sein Spiel an Christoph Höpfler abgeben. Michael Ruthner setzte sich gegen Manfred Schrafl in 13 Aufnahmen 200:113 durch und gewann somit alle Partien am ersten Turniertag.

Hochenauer zeigte am nächsten Turniertag sein gesamtes Potenzial. Die erste Partie gegen seinen Klubkollegen Michael Ruthner endete nach nur fünf Aufnahmen 200:65. Karl Buchegger verlor gegen Manfred Schrafl 149:200 in 17 Aufnahmen und verspielte damit seine Medaillenchancen. In der letzten Partie der beiden Melker Klubkollegen setzte sich Buchegger hauchdünn mit 200:199 in 16 Aufnahmen durch. Hochenauer gelang in der letzten Partie die Turnierbestleistung. Er gewann in nur zwei Aufnahmen gegen Höpfler 200:85. Damit sicherte er sich souverän die Goldmedaille in der ersten Klasse mit allen Turnierbestleistungen. Durch den erfolgreichen ersten Turniertag landete Michael Ruthner auf Rang zwei. Buchegger belegte den fünften Rang. Die drei Medaillengewinner qualifizierten sich außerdem für die Österreichische Meisterschaft in der WBA. Während Hochenauer diese Partien ausließ, belegte Michael Ruthner dort den fünften Platz.