Italien triumphiert bei Bürgermeister-Alpencup in Melk

Vier Bürgermeister-Nationalteams, insgesamt über 120 Beteiligte und Kaiserwetter: Es war alles angerichtet für ein Fußballfest bei der siebenten Ausgabe des Bürgermeister-Alpencups am vergangenen Samstag im Melker Schuberth-Stadion. Mit dabei waren die Teams von Italien, Südtirol, Deutschland und Österreich. Die Orts- und Vize-Ortschefs aus Slowenien hatten wegen der schweren Hochwasser absagen müssen.

Die vier Kapitäne mit Organisator Gernot Lechner (2. von rechts): Steffen Bochinger (Bürgermeister von Keltern, Deutschland), Siegfried Gatterer (Bürgermeister von Pfalzen, Südtirol), Robert Reiter (ehemaliger Bürgermeister von Rauris, Salzburg) und Fabio Fecci (Bürgermeister von Noceto, Provinz Parma, Italien) (von links). Foto: Michael Bouda

Organisator Gernot Lechner, Melks Bürgermeister Patrick Strobl, der italienische Ex-Fußballprofi und Bürgermeister von Verona Damiano Tommasi und Österreichs Kapitän Robert Reiter (von links). Foto: Michael Bouda

Das österreichische Bürgermeister-Nationalteam feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen. In Melk trugen nun drei Bürgermeister aus der näheren Umgebung das rot-weiß-rote Dress: Gastgeber Patrick Strobl aus Melk, Stefan Seif aus Senftenberg und Heinz Konrath aus Nußdorf ob der Traisen. Das Turnier begann gleich mit einem österreichschen Sieg: 1:0 gewann das Team von Kapitän Robert Reiter - der ehemalige Bürgermeister der Salzburger Gemeinde Rauris - gegen Südtirol.

Im ewig jungen Prestigeduell mit Deutschland trumpfte die österreichische Abwehr auf - vor allem Torhüter Gerhard Holzner aus Ostermiething (Oberösterreich) glänzte mit sensationellen Paraden. Deutschland setzte sich allerdings knapp aber doch mit 1:0 durch. Die Partie gegen Italien um den früheren italienischen Nationalteam- und AS-Roma-Spieler Damiano Tommasi war dann eine klare Angelegenheit: Die österreichische Abordnung verlor 0:5.

Den Turniersieg holte sich am Ende Italien punktegleich mit Deutschland (jeweils sieben): Tomassi und Co. hatten gegen Deutschland 0:0 gespielt, triumpherten aber aufgrund des besseren Torverhältnisses. Österreich wurde hinter Deutschland mit drei Zählern Dritter, gefolgt von den punktelosen Südtirolern.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Anschließend feierten die Teams am Melker Rathausplatz und im Wachauerhof, wo dann auch die Siegerehrung stattfand - mit der Landtagsabgeordneten Silke Dammerer (ÖVP). Bereits am Freitag waren die Bürgermeister und Vizebürgermeister von Pater Jakob im Stift Melk begrüßt worden; der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Georg Strasser hieß die Gäste im Namen von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner willkommen. Und auch eine gemeinsame Schifffahrt nach Spitz gehörte zum großen Rahmenprogramm - inklusive Begrüßung des Spitzer Bürgermeisters Andreas Nunzer. Am Sonntag ließen die Orts- und Vizeortschefs das gemeinsame Wochenende ausklingen - samt Vorfreude auf 2024. Denn im Mai nächsten Jahres gibt es bei der Bürgermeister-Europameisterschaft in Leipzig ein Wiedersehen.

„Es war wirklich schön, es waren drei wunderbare Tage. Danke auch an die Sponsoren, durch die wir das Turnier verwirklichen konnten“, sagt Gernot Lechner, Organisator, früherer Bürgermeister Winklarns und Obmann-Stellvertreter des SC Melk. „Auch vom Sportlichen her war es toll. Es gab rassige Zweikämpfe und mit Damiano Tommasi einen ehemaligen Teamspieler Italiens und Spieler des AS Roma, der sein Können hat aufblitzen lassen.“