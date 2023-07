Gwiss gewann Finale

Das Finale der 2. Klasse Einband fand in Melk statt. Mit dabei auch Thomas Gwiss, der den Heimvorteil perfekt nutzte. Er startete mit einem Sieg gut in das Turnier. Auch das zweite Spiel in seiner Gruppe entschied Gwiss für sich, ehe er sich dem Wieselburger Helmut Gröbner geschlagen geben musste. Thomas Gwiss sicherte sich den Gruppensieg.

In der Gruppe B sicherte sich EMBSC-Obmann Karl Kurzbauer den zweiten Platz und qualifizierte sich für die nächste Runde. Am nächsten Tag folgten die restlichen Spiele. Karl Kurzbauer musste gegen Heinz Safarik starten, wo er jedoch 53:78 in 30 Aufnahmen verlor. Thomas Gwiss startete besser in den Finaltag und gewann seine Partie gegen Lambert Danner 80:53 in 28 Aufnahmen. Nun folgte das Aufeinandertreffen der beiden Melker, bei dem es zu einer spannenden und sehr knappen Partie kam. Am Ende konnte sich Thomas Gwiss mit 74:72 in 30 Aufnahmen durchsetzen. Karl Kurzbauer verlor im letzten Spiel auch noch knapp gegen Helmut Gröbner 68:71 und erreichte somit Platz fünf. Thomas Gwiss musste nun gegen Nikolaus Bäcker gewinnen, um Erster zu werden, ansonsten wäre er Zweiter, doch der Melker spielte im Finale die beste Partie des Turniers und gewann mit 80:42 in 24 Aufnahmen.