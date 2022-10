Christoph Zwölfer kürt sich zum Stadtmeister

Werbung

Die besten Ybbser Radsportler wurden bei den Vereins- und gleichzeitig ausgetragenen Stadtmeisterschaften ermittelt. Die Teilnehmer standen in den Startlöchern für ein circa 8,5 Kilometer langes Zeitfahren und danach für ein fünf Kilometer langes Bergfahren auf den Hengstberg.

Nach dem Startschuss mit Massenstart zeigte vor allem Christoph Zwölfer seine Stärke. Er siegte im Einzelzeitfahren in einer Zeit von 11:34 Minuten vor Harald Rinner mit 11:57 Minuten. Franz Riesenberger benötigte 11:58 Minuten. Christoph Zwölfer bewältigte ebenso als schnellster Fahrer mit 17:05 den Hengstberg. Stefan Krahofer bezwang die Höhenmeter als Zweiter mit Leichtigkeit. Damit platzierten sich in der Klasse M1 Zwölfer, Rinner und Hochrieser am Siegespodest. Die Gesamtzeit wurde zur Wertung herangezogen. In der Klasse M2 gewann Krahofer vor Steiner und Oberleitner. In der M4 lautete der Sieger Schelberger.