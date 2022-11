Medaillenregen für Melker Nachwuchs

Werbung

Nach der Qualifikation bei den niederösterreichischen Crosslauf-Landesmeisterschaften fuhr das 12-köpfige USKO-Melk-Team zu den österreichischen Staatsmeisterschaften im Crosslauf in Lorüns bei Bludenz. Dort wartete auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine herausfordernde Strecke mit allem, was den Crosslauf ausmacht. Unebenheiten, zwei starke Anstiege, ein steiles Bergab-Stück sowie eine stark nach außen abfallende Kurve bildeten spannende Highlights entlang des Kurses, wodurch die Läuferinnen und Läufer Mühe hatten, in ihren Rhythmus zu finden.

Die USKO-Melk-Läuferinnen und -Läufer kämpften jedoch tapfer. So sammelte der Verein in den beiden Nachwuchsklassen die meisten Medaillen aller am Start stehenden Vereine. In der weiblichen U14 mussten die Nachwuchsläuferinnen 1.830 Meter bewältigen. Dabei lieferte Louisa Luger vom USKO Melk mit 7:35 Minuten die schnellste Zeit ab und legte mit Platz zehn den Grundstein für Gold im Team. Annalena Dick und Emma Steiner liefen auf die Ränge 15 und 16 und komplettierten damit das Siegerteam. Die elfjährige Schwester, Flora Steiner, lief nur 0,2 Sekunden dahinter auf den 17. Platz. Gemeinsam mit Charlotte Köck und Gloria Urdl belegte sie den siebten Platz unter zehn Teams.

In der männlichen U14 lieferten sich die Athleten wie schon bei den Landesmeisterschaften vor zwei Wochen wieder einen erwartet harten Dreikampf im Team. Der bisher beste Melker, Maximilian Gruber, erlitt während des Laufes eine leichte Verletzung und übertrat auf Platz 16 die Ziellinie. Gemeinsam mit Simon Lödl, der den elften Rang belegte, und Julian Steinhammer, der sich auf den sechsten Platz katapultierte, holte das USKO-Melk-Team die Bronzemedaille, knapp hinter Waidhofen an der Ybbs und Mödling. Onkel Christian Steinhammer unterstützte Julian die letzten zwei Wochen mit Spezialtraining. Dadurch erreichte er die einzige Top-sechs-Platzierung des USKO-Teams.

In der wU16 war das Team von UAB Athletics Wien unschlagbar, aber gleich dahinter erreichte das Melker Trio die Silbermedaille im Team. Elisabeth Köck erreichte mit 10:34 Minuten über 2.445 Meter den zehnten Rang, Schwester Luisa lief gleich dahinter auf den elften Platz. Das Trio machte Johanna Daxböck komplett. Sie verkürzte in den letzten Wochen wesentlich den Rückstand zu ihren Teamkolleginnen und hatte damit allen Grund zur Freude.