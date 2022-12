Titelkämpfe und neuer Volkslauf in Melk

Werbung

Den 26. Februar können sich alle Laufbegeisterten gleich dick im Kalender anstreichen, denn da warten auf der Melker Stift-Sportanlage gleich zwei Highlights: die Crosslauf-Landesmeisterschaft samt Volkslauf.

Die Idee, die Veranstaltung in die Bezirkshauptstadt zu holen, kam USKO-Melk-Obmann und -Trainer Herbert Temper gleich nach der diesjährigen Crosslauf-Landesmeisterschaft in Tulln Anfang November, von der die USKO-Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten zwölf Medaillen mit nach Hause brachten. „Sofort erhielt ich vom NÖLV-Präsidenten Gottfried Lammerhuber das Okay, die nächste Crosslauf-Landesmeisterschaft auf der Melker Stift-Sportanlage am Sonntag, den 26. Februar 2023, veranstalten zu dürfen“, berichtet Temper höchst erfreut. Das Laufevent steigt üblicherweise um den 1. März, wurde wegen der Corona-Pandemie die jüngsten beiden Male aber auf November verschoben.

Intensive Planungen haben schon begonnen

Die Vorbereitungen für die landesweiten Titelkämpfe laufen schon auf Hochtouren. „Ich habe auch bereits viele wichtige organisatorische Maßnahmen gesetzt, Direktor und Abt sowie die Melker Sportstadträtin kontaktiert, die Strecken – kleine und große Runde – vermessen. Und die USKO-Kids trainieren natürlich schon fleißig auf der Originalstrecke der nächsten Landesmeisterschaft“, schildert Temper.

Und dabei wird es nicht bleiben. „Einmalig bei einer Crosslauf-Landesmeisterschaft, bei der erfahrungsgemäß circa 250 Läuferinnen und Läufer starten, werde ich im Anschluss, ab circa 14 Uhr, einen Volkslauf auf der Landesmeisterschaftsstrecke abhalten, zu dem ich weitere 50 bis 80 Athletinnen und Athleten erwarte“, erzählt Temper. Der Vorteil sei, dass andere Läuferinnen und Läufer den Sprung auf‘s Siegespodest schaffen, weil ein Doppelstart bei Landesmeisterschaft und Volkslauf nicht erlaubt sein wird.

Geplant sind ein Lauf über 750 Meter für die Altersklassen U12 und U14, ein Lauf über 1.880 Meter für die U16 und der Hauptlauf über voraussichtlich 5.270 Meter. „Auf einer sehr anspruchsvollen Strecke mit einigen Steigungen, schärferen Kurven und Sprüngen über Strohballen – eben ein typischer Crosslauf“, freut sich Temper bereits.