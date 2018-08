Seit den Erfolgen von Mensur Suljovic bei der Weltmeisterschaft ist der Dartsport auch in Österreich in aller Munde. Und auch in Krummnußbaum ist der Sport endlich angekommen. Und zwar durch den Verein „Dart Sport Organisation“, kurz genannt: DSO. Gründer war Dzenan Pejkovic mit seiner Familie. Der Krummnußbaumer hat schon Erfahrung im Darts-Sports. Vor allem im E-Dart-Bereich stieß er bis in die Bundesliga vor. „Da hatten wir auch Duelle gegen Mensur Suljovic“, erinnert sich Pejkovic.

Nach einer schöpferischen Pause hat ihn 2016 wieder der Dartsport gepackt. Da auch seine Söhne Sebastian und Dennis sowie Frau Tanja dem Dartsport mit voller Leidenschaft frönen, war der Dartverein der nächste Schritt.

Jugend eine weitere Plattform geben

„Da es in der näheren Umgebung keine Möglichkeiten gab, haben wir uns entschlossen. Bei uns steht der Nachwuchs im Vordergrund. Ihm soll eine Plattform geboten werden“, erklärte Pejkovic. Unter den bisher 23 Mitgliedern (Vereinsgründung 1. April) befinden sich drei Nachwuchsspieler. Einer davon ist Sohn Sebastian Fohringer. Der 15-Jährige geht dem Dartsport seit einem Jahr geregelt nach und hat schon Erfolge vorzuweisen.

Zuletzt die Qualifikation zur Jugend-Weltmeisterschaft in England im Steeldart (Pfeile mit Metallspitzen). Dafür gewann er ein Vorentscheidungsturnier in Oberösterreich. „Mein Ziel ist es, eine Runde zu überstehen. Ich habe mich zwar innerhalb von zwei Monaten gesteigert, aber es wird eine spannende Erfahrung“, meinte der aufstrebende Dartspieler.

Begonnen hat Sebastian erst vor einem Jahr, regelmäßig zu spielen. „Aber zum ersten Mal gepackt hat es mich schon früher, als wir einen Automaten zu Hause stehen hatten und ich mit selbst gebastelten Pfeilen darauf geschossen habe“, erklärte der 15-Jährige. Auch im Online-Dart (System „Radikal“) trumpft das Vater-Sohn-Gespann bereits auf.

Über das Radikal-System können Turniere in ganz Europa gespielt werden ohne örtliche Bindung. Eines hat der Vater dem Sohn noch voraus: Sebastian konnte sich in keinem der direkten Duelle bisher durchsetzen. Sehr zur Freude von Vater Dzenan: „Es wird ihm auch nichts geschenkt. Aber ich muss mich schon anstrengen. Generell hat sich das Niveau in den letzten Jahren stark verbessert. Als ich rund um das Jahr 2000 öfters bei Turnieren gespielt habe, war es noch einfacher zu gewinnen. Heute musst du aufpassen, dass dich kein Zwölfjähriger aus dem Turnier wirft.“

„Ich spiele etwa zwei Stunden pro Tag. Aber für das große Ziel PDC benötigt es noch mehr Stunden“Sebastian Fohringer

Die Steigerung des Kräfteniveaus gibt auch eine Zahl beim Radikal-System wieder: Hatte Sebastian Fohringer vor zwei Monaten noch einen Schnitt von 15 Punkten pro Dart, steigerte er sich bis Mitte August auf rund 21 Zähler. „Ich spiele etwa zwei Stunden pro Tag. Aber für das große Ziel PDC benötigt es noch mehr Stunden“, sagte Sebastian Fohringer. Das bestätigt auch sein Vater: „Bei einer Weltmeisterschaft über zwei Wochen eine konstant gute Leistung zu bringen, erfordert sehr viel Ausdauer. Über acht Stunden an Konzentration ist nicht zu unterschätzen. Darts ist kein Wirtshaussport mehr.“

Zuletzt hätte Sebastian auch bei der Europameisterschaft in Slowenien antreten können. Doch das Budget sprach dagegen. „Wir sind natürlich auch auf Sponsoren angewiesen. Eine Woche bei der Europameisterschaft kostet etwa 600 Euro. Da wir aber keine Sportförderung bekommen, sind wir auf Sponsoren angewiesen“, erklärte seine Frau Tanja Pejkovic, die sich auch schon auf die neue Saison freut. Denn immerhin sind acht Mannschaften in verschiedenen Ligen gemeldet. „Eigentlich hätten wir mit vier Teams gerechnet. Am Ende wurden es glücklicherweise mehr“, sagte Tanja Pejkovic.

Ein weiteres Ziel hat sich die ambitionierte Familie ebenfalls gesetzt. Sie wollen im nächsten Jahr ein „Radikal-Turnier“ nach Niederösterreich bringen. Die bisher einzige Veranstaltung in Österreich wird in Oberösterreich (Freistadt) abgehalten. Zu dieser kommen über 400 Dartsportler aus ganz Europa, um sich in direkten Duellen zu messen (Elektronik-Dart). „Es würde auch die umliegende Wirtschaft fördern. Wir wissen, dass es ein großes Unterfangen ist, aber wir wollen den Dartsport in Niederösterreich noch mehr vorantreiben. Wir hoffen natürlich, auch weitere Sponsoren zu gewinnen“, sagte Dzenan Pejkovic abschließend.