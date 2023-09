Dolomitenmann als härtester Teambewerb

Dem Dolomitenmann 2023 stellten sich auch einige Mostviertler Sportler. Julian Pöchhacker aus Ybbsitz startete am Mountainbike, mit ihm im Team Dominik Schausberger aus Purgstall im Kajak. Der 18-jährige Ybbser Simon Zeitlhofer stand bereits zum dritten Mal im Kajak-Bewerb am Start.

Der Dolomitenmann wird mitunter als der härteste Teambewerb der Welt bezeichnet. Vier Teammitglieder starten in einer jeweils anderen Disziplin. Der Berglauf führt zwölf Kilometer und 2.000 Höhenmeter vom Lienzer Hauptplatz hinauf zum Kuhbodentörl. Die Athleten beim Paragleiten müssen auf die Moosalm und daraufhin ins Dolomitenstadion. Der Mountainbike-Bewerb fordert ebenso mit 1.400 Höhenmetern und Downhill mit 26 Prozent Gefälle. Der abschließende Kajak-Bewerb mit Schlusssprint verlangt den Sportlerinnen und Sportlern einiges ab.

Julian Pöchhacker freute sich bei seinem Debüt über den 16. Platz in der Einzelwertung. Foto: privat

„Virgosystem“ stellte heuer zwei Herrenteams und ein Damenteam. Die Damen waren heuer erstmals zum Bewerb zugelassen. Beim Herrenteam Virgosystem/Next Generation saß Simon Zeitlhofer im Kajak.Zeitlhofer paddelte im Einzel wie im Team zu SpitzenplatzIhm gelang eine beachtliche Leistung. Im Einzelbewerb Rang neun unter internationalen Konkurrenten, im Teambewerb mit Christof Hochenwarter, Thomas Friedrich und Paul Verbnjak benötigten sie insgesamt 4:30:44 Stunden und landeten damit auf Rang neun.

Dominik Schausberger zeigte sich als zweitbester Österreicher und Siebenter in der Einzelwertung. Foto: privat

Im Virgo X Team standen Rok Bratina, Sascha Assmair, Julian Pöchhacker und Dominik Schausberger am Start. Ihr Ziel war ebenso eine Top-Zehn-Platzierung. Julian Pöchhacker gab sein Debüt und belegte den 16. Platz in der Einzelwertung. In 4:29:42 freute sich das Team über den achten Rang in der Profiklasse von 117 Teams. Dominik Schausberger zeigte als zweitbester Österreicher und Siebenter in der Einzelwertung auf.

Die Damen belegten nach rund sieben Stunden in der Amateurklasse den 101. Platz.