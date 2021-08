Seit zehn Jahren schlagen die Tenniscracks des UTC Melk auf ihrer neuen Anlage entlang der Postbreite auf. Das Jubiläum wird am kommenden Samstag, 4. September, gebührend gefeiert. Und zwar gleich gemeinsam mit einem zweiten Anlass – der offiziellen Eröffnung des neuen Padelcourts. „Wir haben die beiden Feiern gleich zusammengelegt und wollen das dementsprechend feiern“, freut sich Jakob Langer, Padel-Tennis-Projektleiter und Beirat beim UTC Melk, auf ein dichtes Programm samt Livemusik und Grillerei.

Ab 10 Uhr steigt der Finaltag der Vereinsmeisterschaften, um 14 Uhr steht das Finale der Herren an. Am Padelcourt daneben geht‘s ebenfalls um 10 Uhr los mit der Anmeldung für das „Mascherl-Padel-Turnier“. Bei dem kleinen Turnier, das um 11 Uhr beginnt, steht der Spaß im Vordergrund, die Regeln werden erklärt, es gibt Zeit zum Ausprobieren der Trendsportart und auch Leihschläger sind vorhanden. Wer gemeinsam in einem Doppel spielt, wird ausgelost.

Die Jubiläumsfeier mit der offiziellen Eröffnung des neuen Gottwald-Padelcourts samt Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften steht dann um 18 Uhr am Programm.