Mario Sturmlechner holte Gesamtsieg bei Comeback

Er ist zurück – und wie! Mario Sturmlechner hat am vergangenen Freitag beim Dreikönigslauf in St. Pölten sein Comeback gegeben und gleich den Gesamtsieg geholt. Das war aber alles andere als selbstverständlich.

Denn im August vergangenen Jahres wurde das Manker Lauf-Ass außer Gefecht gesetzt: Bei der 100-Kilometer-Straßenlauf-Weltmeisterschaft in Berlin, sein bisheriges Karrierehighlight, musste „Sturmi“ aufgrund von Unterschenkel- und Fußproblemen nach 40 Kilometern aus dem Rennen gehen. „Im September und Oktober konnte ich aufgrund der Schmerzen nicht laufen beziehungsweise keinen Sport machen, ausgelöst durch Überbelastung“, erklärt Sturmlechner.

Im November begann er, sich wieder langsam und behutsam aufzubauen. „Auch mein Training habe ich seither umgestellt und ich mache jetzt mehr Abwechslungssport wie zum Beispiel Radfahren. Auch mit Yoga habe ich jetzt angefangen. Ab Mitte Dezember habe ich wieder mit Intervalltraining begonnen“, lässt der Manker die vergangenen Monate Revue passieren.

Das neuartige Training zeigte Wirkung, die Form stimmte. „Zwei Wochen vor dem Start habe ich mich entschieden, in St. Pölten mein Comeback zu geben“, erzählt Sturmlechner.

Und am vergangenen Freitag lief in St. Pölten alles wie am Schnürchen. Start und Ziel des 9,5 Kilometer langen Dreikönigslaufs waren bei der NV-Arena, vier Runden galt es, vor allem auf Schotter, zu absolvieren.

Sturmlechner setzte sich mit hohem Tempo gleich von Beginn an zusammen mit seinem LC-Mank-Teamkollegen Philipp Barbi vom Feld ab. „Wir wechselten uns, wie auch im Vorhinein ausgemacht, kollegial alle Kilometer mit der Führungsarbeit ab“, blickt Sturmlechner zurück, der ab Kilometer sechs wieder mit der Führungsarbeit an der Reihe war. Da musste Barbi Sturmlechner dann ziehen lassen. „Sturmi“ zog die letzten vier Kilometer das Tempo weiter an und ließ der Konkurrenz damit keine Chance: Mit einer Gesamtzeit von 32:44 Minuten jubelte Sturmlechner über den Gesamtsieg, 35 Sekunden vor Teamkollegen Barbi – womit es ein LC-Mank-Doppelsieg war – und über zwei Minuten vor dem Drittplatzierten Roland Hinterhofer vom LC Kapelln (34:52).

„Der Spaß stand für

mich im Vordergrund“

„Die Platzierung war für mich eher sekundär“, sagt Sturmlechner und verweist darauf, dass er nach der Verletzungspause „einfach mal wieder bei einem Wettkampf teilnehmen wollte“. „Der Spaß stand für mich im Vordergrund und ich denke, dass ich auch aufgrund des Spaßes am Lauf die bessere Tagesverfassung hatte. Wichtig war, dass mein Fuß beziehungsweise Unterschenkel keine Schmerzen bereiteten. Der Gesamtsieg ist aber natürlich eine tolle Zugabe“, sagt Sturmlechner mit einem Lächeln.