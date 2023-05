HSV Melk: Stefan Schweiger am Weg zur Goldenen

Stefan Schweiger vom HSV Melk wagte sich bei den österreichischen Meisterschaften im Duathlon in Maissau an den Start. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sieben Kilometer laufen (vier Runden), 31 Kilometer radfahren (zwei Runden) und abschließend erneut 3,5 Kilometer (zwei Runden) laufen.

Der Startschuss fiel um 10 Uhr. Durch den Rundkurs konnten sich die Athletinnen und Athleten ihre Kräfte gut einteilen und taktische Rennen liefern. Bei sonnigen 12 Grad und leichtem Wind startete Stefan Schweiger in die erste der vier Laufrunden. Alle Startplätze waren ausverkauft und Schweiger musste sich somit gegen ein starkes Starterfeld behaupten – was ihm auch gelang. Lukas Hollaus krönte sich zum Gesamtsieger. Mit einer Endzeit von 1:16:59 Stunden verschaffte er sich einen souveränen Vorsprung auf seine Verfolgerinnen und Verfolger. Stefan Schweiger belegte sowohl in der Gesamt- als auch in der österreichischen Meisterschaftswertung den elften Rang mit einer Zeit von 1:28 Stunden. In der niederösterreichischen Landesmeisterschaftswertung ließ er seiner Konkurrenz keine Chance und holte sich verdient die Goldmedaille.