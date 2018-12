„Alle Nominierten sind Vorbilder, nicht nur für Ältere. Heute ist wieder sichtbar geworden, welch tolle sportliche Leistungen bis ins hohe Alter möglich sein können und welch großer Teamgeist und Ehrgeiz die Sportlerinnen und Sportler verbinden.“ Die Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ehrte die diesjährigen niederösterreichischen Seniorensportler — auch Master of the Year genannt.

Und wenn die Ehrung einer verdient hatte, dann mit Sicherheit Hans Plasch. Der begeisterte Laufsportler vom HSV Melk hat 2018 den Landesmeistertitel über 100 und 200 Meter erobert. An sich ist das schon bemerkenswert. Was die Leistungen aber noch beeindruckender macht: Plasch leidet seit 13 Jahren an Krebs. „Der Sport“, sagt er, „gibt mir einfach Auftrieb.

Er ist meine Therapie. Ohne ihn wäre ich vermutlich nicht mehr da.“ Von der Diagnose ließ er sich damals nicht aus der Bahn werfen. „Viele haben gesagt, du kannst doch jetzt keinen Sport mehr machen“, blickt er zurück. „Ich habe ihnen aber gezeigt, dass das natürlich geht. Es ist alles eine Kopfsache.“ Seit 38 Jahren ist er für seinen HSV aktiv. Er ist in dieser Zeit nach eigenen Angaben „alles gelaufen – von 100 Meter bis 100 Kilometer.“

So nebenbei hat er im bald abgelaufenen Jahr noch 7.800 Rad-Kilometer abgespult. Sein künstliches Hüftgelenk behindert ihn dabei in keinster Weise. Wenn also jemand diese Auszeichnung verdient hat, dann mit Sicherheit Hans Plasch.