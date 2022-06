Melkerin Clara Berger "erruderte" 1.582 Kilometer

Werbung

Nach mehrmals verschobener Generalversammlung wurden die Sportlerinnen und Sportler der Ruder Union Melk geehrt. Neben mehreren Stockerlplätzen bei Landesmeisterschaften warf man auch einen Blick auf die zurückgelegten Ruderkilometer. Bei den Schülerinnen teilten sich Luisa und Elisabeth Köck als auch Mavie Haydn mit 722 Kilometern den Sieg. Bei den Herren siegte Josef Berger mit 893 Kilometern und bei den Damen setzte sich Clara Berger mit 1.582 Kilometern durch. Clara Berger bekam die Ehrenurkunden für beide Staatsmeistertitel 2020 bei den Juniorinnen im Einer Leichtgewicht und Juniorinnen überreicht.

Der Vorstand begrüßte die neuen Mitglieder Rosa Scherer (Jugendsprecherin), Sabine Köck (stellvertretende Kassierin) und Georg Haydn (stellvertretender Schriftführer).

Am letzten Maiwochenende fand die EUROW internationale Ruderregatta in Linz, Ottensheim statt. Clara Berger qualifizierte sich mit Partnerin Anna Schäfer vom WRK Donau trotz starker Windböen mit bis zu 40 km/h für das Finale. Das Duo Berger/Schäfer erkämpfte am zweiten Wettkampftag, an dem sich Ottensheim von seiner besseren Seite zeigte, den dritten Platz. Im Einzel verpasste Berger mit Platz vier knapp das Podest. Schäfer belegte Rang sechs in einem starken Teilnehmerfeld. „Summa summarum war es ein sehr gutes Wochenende, nachdem ich einige Wochen krank war und nicht trainieren konnte“, freute sich Clara Berger.