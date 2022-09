Gewichtheber Franz Galuska: Routiniert zum Masters-Europameister

Werbung

Der Hürmer Gewichtheber Franz Galuska hat sich bei den Europameisterschaften in Raszyn in Polen zum Sieger in der Altersklasse 65 plus und Kategorie bis 61 Kilogramm gekrönt. Mit 136 kg im Zweikampf bot er eine solide Leistung und stellte den Ungarn Geza Patrovics (128 kg) und Anton Kaunsky (110 kg) in den Schatten.

Der erfahrene Leistungssportler vom SK Loosdorf kennt seine optimale Wettkampfvorbereitung. „Vor den Meisterschaften trainiere ich dreimal in der Woche je eine Stunde vormittags und eine Stunde nachmittags“, erklärt der Europameister. Durch dieses regelmäßige Training gelangen dem Pensionisten schon mehrere internationale Meisterschaftsteilnahmen und Medaillenränge. „Vor fünf Jahren habe ich in Schweden das letzte Mal Gold bei einer Europameisterschaft geholt“, berichtet der routinierte Gewichtheber.

Von den Loosdorfern schaffte Galuska als einziger die Qualifikation für Polen. Gemeinsam mit einem 14-köpfigen Team repräsentierte er dann Österreich. „Mein nächstes großes Ziel wird die Weltmeisterschaft kommendes Jahr sein. Meine letzte WM war 2016 in Deutschland. Mit meinem Training hoffe ich auf einen Stockerlplatz“, blickt Galuska voller Euphorie auf das bevorstehende Event.