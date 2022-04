Europas Elite in Melk zu Gast

Werbung

„Noch einmal hätten wir sie nicht verschoben“, lacht Karl Kurzbauer. Bereits 2020 und 2021 plante der Obmann zusammen mit seinen Vereinskollegen vom Ersten Melker Billard Sport Club (EMBSC) die Ausrichtung der Damen-Europameisterschaft im Karambol-Billard im Melker Stadtsaal. Und nun ist es endlich so weit: Von 22. bis 24. April messen sich in der Bezirkshauptstadt die besten Spielerinnen Europas.

„Wir freuen uns natürlich extrem, dass wir es doch schaffen. Und es passt noch dazu perfekt zusammen mit unserem Jubiläum“, spricht Kurzbauer das 45-jährige Bestehen, das der EMBSC heuer feiert, an.

Acht Damen werden um den EM-Titel kämpfen: Magali Declunder aus Frankreich, Karoline Matthys aus Belgien, die beiden Niederländerinnen Monique van Exter und Christel Willemse, Susanne Stengel-Ponsing aus Deutschland sowie die Österreicherinnen Heike Hingerl aus Graz, Silvia Simulak aus Hollabrunn und die Wienerin Petra Scholze. Hingerl ist dabei die am stärksten einzuschätzende Lokalmatadorin. „Außenseiterchancen kann man ihr sicher geben“, sagt Kurzbauer.

Gespielt wird in der „Freien Partie“ auf 150 Punkte in maximal 20 Aufnahmen. In insgesamt 28 Begegnungen trifft jede auf jede. „Bei den Top drei erwarten wir im Durchschnitt drei bis fünf Aufnahmen, aber es gibt sicher auch Partien, die in einer Aufnahme erledigt sind“, verweist Karl Buchegger vom EMBSC auf das sehr hohe Niveau.

Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gang. „Danke an die Melker Wirtschaft. Es gab trotz der Verschiebungen keine Absage – das ist den Sponsoren hoch anzurechnen“, betont Kurzbauer, dass ohne finanzielle Unterstützung eine Ausrichtung nicht möglich wäre. Die im wahrsten Sinn des Wortes schwerste Aufgabe im Vorfeld: Die drei 700 Kilogramm schweren Billardtische in den ersten Stock des Stadtsaals zu bringen. „Dafür werden sie komplett zerlegt“, erklärt Buchegger.

Eintritt frei: Hoffen auf viele Zuschauer

Erfahrung mit dem Organisieren eines Billard-Großevents haben die Melker bereits: 1996 fand im Stadtsaal die Junioren-EM statt. „Da waren am letzten Tag gut 100 Zuschauer da. Auch dieses Mal erhoffen wir uns natürlich einige“, sagt Kurzbauer. Der Eintritt ist an allen Tagen frei und es werden auch Getränke und Essen angeboten. Zusätzlich wird es in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen kozoom einen weltweit verfügbaren Livestream im Internet geben.