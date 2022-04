Französin dominiert bei Billard-EM in Melk

Werbung

„Ich habe seit Jahren nicht mehr so ein tolles Turnier erlebt.“ Die Lobesworte der viertplatzierten Niederländerin Christel Willemse bei der Siegerehrung hätten wohl nicht schöner sein können. Und tatsächlich war es ein Billard-Fest, das am vergangenen Wochenende bei der Damen-Europameisterschaft in der Freien Partie im Melker Stadtsaal über die Bühne ging.

Die besten Karambol-Billard-Spielerinnen der Welt hatten sich in der Melker Altstadt versammelt. Und sportlich war das Großevent klar in der Hand einer Französin: Magali Declunder. Declunder gewann – mit der Ausnahme der letzten – alle ihre Partien und verteidigte mit einem Generaldurchschnitt von 76,537, dem besten, den sie je bei einer EM gespielt hatte, ihren Titel als Europameisterin. Die einzige Niederlage rang ihr die Belgierin Karoline Matthys ab, die in der finalen Begegnung mit nur einer Aufnahme die 150-Punkte-Marke erreichte. Dritte wurde die Deutsche Susanne Stengel-Ponsing.

Nicht eingreifen in die Titelentscheidung konnten die drei Österreicherinnen Petra Scholze (Achte), Silvia Simulak (Siebte) und Heike Hingerl als Sechste. „Es war trotzdem sehr schön – ein nettes Gefühl, dabei zu sein bei der EM“, sprach Hingerl gegenüber der NÖN von „spannenden Partien“ und „perfekten Bedingungen“ im Melker Stadtsaal.

Declunder: Das Turnier war sehr gut organisiert“

Dem schloss sich die Europameisterin an. „Das Turnier war sehr gut organisiert und Melk ist ein sehr schöner Ort“, strahlte Declunder und verwies auf das starke Teilnehmerinnenfeld: „Ich bin sehr glücklich, Europameisterin zu sein.“

Glücklich zeigte sich nach dem mehr als gelungenen Event auch Karl Kurzbauer, Obmann des Ersten Melker Billard Sport Clubs (EMBSC), der die EM in Melk veranstaltete. „Ich habe nur absolut positives Feedback bekommen, sowohl verbandsintern als auch von den Spielerinnen.“

Beeindruckt war auch Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP): „Wir sind mit Stolz erfüllt, dass die europäische Elite in unserer schönen Stadtgemeinde gastierte. Ich möchte mich auch beim EMBSC herzlichst bedanken für die tolle Organisation.“