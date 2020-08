Zahlreiche Besucher ließen sich den Sportnachmittag des FC Sarling am vergangenen Sonntag nicht entgehen. Gefeiert wurde dabei der Aufbruch in eine neue Zeit: Der FC Sarling hat den Kampfmannschaftsspielbetrieb zwar eingestellt, der Verein um die scheidende Obfrau Roswitha Schönbichler wird aber weiter bestehen - mit Franz Theuretzbacher an der Spitze.

Beim Sportnachmittag wurde die Meistermannschaft von 2010 genauso verabschiedet wie Torhüter und Pfarrer Hans Wurzer sowie Schönbichler selbst. Dabei sorgte auch das Match der Meistermannschaft von 2010 gegen das Legendenteam mit Reserveunterstützung für eine bestens gefüllte Tribüne. Die Meistermannschaft entschied die Partie 5:1 für sich.

Mit dabei war auch die Ybbser Stadtpolitik um SP-Bürgermeister Alois Schroll, Vizebürgermeisterin Uli Schachner und Sportstadtrat Willi Reiter. Auch der "singende Landwirt" Thomas Stöckl aus Krummnußbaum verfolgte zusammen mit "seiner" Birgit den Sportnachmittag. "Es hat mich so sehr gefreut, wie viele Menschen gekommen sind", strahlte Schönbichler.