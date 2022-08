Melks Carina Bicek zurück im Stadion: „Wie mein Leben davor“

Werbung

„Es geht mir sehr gut.“ Carina Bicek steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Denn dass es der Melker Mittelfeldspielerin gut geht, ist nicht selbstverständlich.

Im September vergangenen Jahres, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, ereilte sie die Hiobsbotschaft: Darmkrebs. Was nach der Notoperation folgte, war eine zehrende Zeit.

Mitte November ging es mit der Chemotherapie los, nach vier Zyklen zeigte sich: Die Metastasen an der Leber waren rückläufig. Damit war die erhoffte Operation bei einem Spezialisten möglich, der einen Teil der Leber und die Metastasen entfernte. Das war am 10. Februar – jener Tag, seit dem Bicek krebsfrei ist.

Unter der Anleitung von Nina Golias (links) arbeitet Carina Bicek (rechts) derzeit an der Stärkung von Rumpf und Oberkörper. Foto: Foto privat

Drei Monate brauchte die zweifache Mutter danach, um den Alltag wieder normal bewältigen zu können. „Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich wollte zum Beispiel mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen, aber ich hatte einfach nicht die Kraft dazu. Das war für mich das Schwierigste: zu akzeptieren, dass mein Körper noch Zeit braucht“, schildert Bicek.

Mitte Mai, als sie wieder fit war, folgten dann die vier ausstehenden Zyklen der Chemotherapie, die sie körperlich noch einmal zurückwarfen. „Das Gute war, dass ich gewusst habe, dass es bald geschafft ist“, blickt Bicek zurück und betont, dass ihre Genesung nicht ohne die große Unterstützung ihrer Familie und der vielen Freunde und Bekannten möglich gewesen wäre.

„Gutes Gefühl, wieder etwas mit Mannschaft zu machen“

Und nun geht es Bicek, wie anfangs erwähnt, wieder „sehr gut“. So gut, dass sie vergangene Woche erstmals wieder im Schuberth-Stadion zum Training kommen konnte. Freilich noch nicht mit dem Ball, sondern in der Reha-Gruppe für verletzte Löwinnen mit Spielerin und Physiotherapeutin Nina Golias.

„Das war ein gutes Gefühl, wieder etwas mit der Mannschaft zu machen. Es war wie mein Leben davor – auf den Fußballplatz zu gehen, zu trainieren, umziehen in der Kabine. Da bekommt man gleich wieder Ehrgeiz“, strahlt Bicek.

Mit dem Training bereitet sie sich nun auch auf die noch ausstehende rückbildende Operation Ende Oktober vor, um diese körperlich besser wegzustecken. „Es kommt dann darauf an, wie es mir nach der Operation geht, aber ich möchte im Winter in die Vorbereitung einsteigen“, richtet Bicek den Blick in ihre Fußballzukunft.

„Wie viel ich dann wirklich wieder spielen werde, kann ich noch nicht sagen – schon allein wegen der Kinder. Aber grundsätzlich ist es schon das Ziel, dass ich wieder spiele.“