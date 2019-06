Rallycross. Bisher verlief die Saison für Karl Schadenhofer ausgezeichnet. Ausgerechnet in Horn hatte er mit der Technik Pech. Er verlor immer wieder Ladedruck, sodass er dem Ungarn Zoltan Koncsek und dem Pöchlarner Gerald Woldrich den Vortritt lassen musste. Dennoch führt Schadenhofer in der Zonenwertung. Patrick Riedl aus Groß Weichselbach gewann in der Klasse STC-1600 vor Birgit Kuttner und Thomas Ortner.

King of Drift. Die Brüder Markus und Günther Denk waren bei den Drift Kings in Modena (Italien) am Start. Dabei hatte das Brüderduo bei der technischen Abnahme mit Hindernissen zu kämpfen. Trotz deren beachtlicher Leistung scheiterten die beiden Drifter in den ersten Runden. Dennoch sind sie weiterhin in den Top-Ten der Gesamtwertung. Am 5. und 6. Juli steigt am Melker Wachauring das große Heimrennen.