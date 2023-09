Gebietsliga West Nach Rückstand aufgedreht

Loosdorfs Valentin Rülling (links) erzielte beim 4:2-Sieg in Hainfeld den wichtigen Ausgleichstreffer für den ASK. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

E inen ganz wichtigen Sieg in Hainfeld feierte der ASK Loosdorf. Aus 0:2 machte der ASK dabei ein 4:2 und sicherte sich nach zwei Pleiten einen Sieg.

Viel schlechter kann eine Partie eigentlich nicht beginnen als die der Loosdorfer in Hainfeld. Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, schon lag man 0:2 zurück. „Die ersten Minuten haben wir komplett verschlafen und auch noch schwere Fehler gemacht“, erklärt Loosdorfs Sportlicher Leiter Mathias Ringseis. Doch der ASK kam zurück und glich binnen weniger Minuten von 0:2 auf 2:2 aus und kam auch noch vor der Pause zum 3:2. Mit dem 4:2 im zweiten Durchgang war die Partie dann endgültig gedreht und die Loosdorfer bogen auf die Siegerstraße ab. Besonders wichtig war der Sieg für die Loosdorfer, denn die letzten beiden Partien in Waidhofen und zuhause gegen Wallsee gingen verloren – dazu wartet im nächsten Heimspiel mit Euratsfeld ein ganz starker Gegner: „Natürlich ein enorm wichtiger Sieg, der uns auch in der Tabelle weiterbringt“, sagt Mathias Ringseis.