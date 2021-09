Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen beim SK Loosdorf trat einzig Franz Galuska bei den österreichischen Meisterschaften im Gewichtheben an. Der erfahrene Sportler wagte es nach zweijähriger Meisterschaftspause wieder, seine Gegner herauszufordern. Somit trat Galuska die lange Anreise nach Vorarlberg an. In Dornbirn zeigte er seine Stärke und ihm gelang der Sieg in der Altersklasse bis 65 und Gewichtsklasse bis 61 kg mit 130 kg im Zweikampf.

Dieser Erfolg wurde gleichzeitig auch in der allgemeinen Klasse gewertet. In dem größeren Teilnehmerfeld konkurrierte er mit Gegnern verschiedenen Alters. Er schaffte auch hier mit der Bronzemedaille den Sprung auf’s Stockerl.