Franz Galuska: Harter Kampf um WM-Gold

Gold! Franz Galuska vom SK Loosdorf hat sich bei der Masters-Weltmeisterschaft in Wieliczka, Polen, die Krone aufgesetzt: Er hat sich in der Klasse 61 Kilogramm in der Altersklasse M65 zum Weltmeister gekürt.

Dabei war zuvor gar nicht sicher gewesen, ob Galuska teilnehmen kann. „Nach meinem Forstunfall Ende Januar, bei dem ich am linken Unterschenkel schwer verletzt wurde, freue ich mich besonders, dass ich es geschafft habe, bei dieser Weltmeisterschaft überhaupt antreten zu können“, erzählt er.

In Wieliczka angekommen war Galuska mit der nächsten Herausforderung konfrontiert. „Am Freitagnachmittag zitterte ich noch aufgrund meines Eigenkörpergewichts, denn die Waage zeigte knapp ein Kilo zu viel. Ich musste das Körpergewichtsziel von 61 kg am Samstag, 7 Uhr einhalten, ansonsten hätte ich nicht starten dürfen“, schildert Galuska. Sein Glück: Es gab im Sportzentrum eine Sauna. „So verlor ich noch einiges an Gewicht durchs Schwitzen. Nun hieß es hungern bis zum Morgen der Abwaage.“ Und er hatte es geschafft – 61 kg – und konnte an den Start gehen.

Der Wettkampf selbst entwickelte sich zu einem Krimi. Galuskas Herausforderer um Platz eins war der Ungar Géza Pátrovics. Nach dem Reißen führte Galuska mit 53 kg, wobei er an 56 kg knapp gescheitert war. Pátrovics erreichte ebenfalls 53 kg. Im Stoßen begann Pátrovics mit 60 kg und steigerte sich auf 64 kg. Galuska legte gleich mit 65 kg los und wollte 68 kg nachlegen, die dann aber als ungültig gewertet wurden.

70 Kilogramm zwischen Galuska und Gold

Im letzten Versuch erhöhte Pátrovics auf 69 kg. Damit stand Galuska unter Zugzwang: Er benötigte 70 kg für den WM-Titel. Und Galuska triumphierte, brachte die 70 kg gültig zur Hochstrecke und setzte sich damit die Krone auf – mit 123 Punkten einen Punkt vor Pátrovics und zwölf Punkte vor dem Drittplatzierten Günther Hammerschmidt aus Deutschland.

„Dass ich den ersten Platz in meiner Klasse erreichen konnte, nachdem es bis zum letzten Versuch im Stoßen ein regelrechter Gewichtheber-Krimi mit dem stärksten Mitstreiter war, überwältigte mich überaus“, blickt Galuska zurück und zieht den Hut vor Pátrovics: „Dieser ungarische Mitstreiter, Géza Pátrovics, ist über die jährlichen Begegnungen bei den Meisterschaften zu einem Freund geworden.“ Galuska will mit dem Titel auch ein Vorbild sein. „Damit möchte ich den Menschen zeigen, dass man, auch in meinem Alter, nahezu alles schaffen kann, wenn man es nur stark genug will“, sagt Galuska und fügt hinzu: „Besonders freute ich mich auch über die Unterstützung meines Sohnes Christopher und dessen Freundin Pia, die mich bei diesem Wettkampf begleiteten.“