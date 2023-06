SK Loosdorf: „Vize“ für Widmeyer

Im Rahmen der Staatsmeisterschaften der Gewichtheber ging Widmeyer für den SK Loosdorf in der Altersklasse U23 in der Gewichtsklasse -89 Kilogramm in Mödling an den Start. Durch seine derzeitige ausgezeichnete Form erzielte er 92kg im Reißen und 120kg im Stoßen. Damit belegte er in der AKU23 den zweiten Platz und freute sich somit über den Vizemeistertitel hinter dem Sieger Karim El-Fekei (2. v. li.). Präsidentin des Wiener Gewichtheberverbandes Natascha Terdina (re.) gratulierte den Sportlern.