Die italienische Rallye „Valli della Carnia“ in den Bergen rund um Ampezzo ist für viele Rallye-Fahrer ein Highlight. Insgesamt standen 134 Teams am Start, darunter auch 14 österreichische Teams, weil die Rallye auch zum Alpe Adria Rallye Cup (AARC) zählt.

privat

UNIOR Racing Team Austria-Teamchef Gottfried Kogler schwärmt von diesem Event: „Das ist ein Rallye-Spektakel, wie es seinesgleichen sucht. An den drei Tagen herrscht dort eine Art Rallye-Ausnahmezustand und es ist vom kleinen Kind bis zur Uroma alles auf der Straße.“

Der Melker Michael Kogler reiste mit nur wenig Vorsprung auf den Italiener Boscariol als Tabellenführer des AARC an. Die erste Etappe fuhren die Teilnehmer bei Dunkelheit. Nach nur zehn Kilometern platzte bei Kogler ein Reifen, wodurch er 25 Sekunden einbüßte. Im weiteren Rennverlauf fuhr Kogler nur noch Bestzeiten, sodass ihm am Ende nur noch 16 Sekunden auf Boscariol fehlten. Am Sonntag markierte Kogler wieder sämtliche Bestzeiten. Somit freuten sich Kogler und Kachel über den AARC-Sieg und genossen bei der Anfahrt zum Ziel die Atmosphäre. Kurz vor dem Ziel sprang jedoch der Wagen nicht mehr an. Erst nach fünf oder sechs Versuchen klappte es schließlich. Die Schreckenssekunden waren vorbei und das gesamte Team freute sich mit Kogler und Kachel mit. Im Alpe Adria Rallye Cup führt Kogler mit 131 Punkten vor Boscariol mit 113 Punkten. Die Chancen auf den Sieg stehen für Kogler/Kachel somit gut.