Als Michael Rauscher am 19. Mai seine Sachen packte und von Ferschnitz aus nach Maria Taferl fuhr, wusste er noch nicht, dass er sich wohl für den Rest seines Lebens an dieses Datum erinnern wird. Es stand ein Clubturnier auf dem Par-68-Kurs am Programm. Und schnell zeichnete sich ab, dass Rauscher mehr als nur einen guten Tag erwischt hatte. Spätestens bei Loch zehn bahnte sich die Sensation an: Rauschers Abschlag landete direkt am Grün und mit einem Elf-Meter-Put schaffte er den Eagle beim 309-Meter-Par-Vier. Mit daneben insgesamt acht Birdies war das Traumergebnis perfekt: Rauscher benötigte für den Par-68-Kurs lediglich 58 Schläge und brach damit deutlich den bisherigen Platzrekord von sechs Schlägen unter Par.

„Eigentlich war es als gemütliche Runde mit meinem Freund Maximilian Klaus geplant. An so ein Wahnsinnsergebnis habe ich nie gedacht. Meine Form war in den letzten Wochen schon sehr gut, aber auf dieser Runde ist wirklich alles aufgegangen“, strahlte der 16-jährige Vorarlberger.

Das Sensationsergebnis war aber kein Zufall. „Der Fleiß, die harte Arbeit der letzten Jahre zahlen sich aus“, zog sein Trainer Charly Pregenzer den Hut. Rauscher besucht das SLZ St. Pölten, am Wochenende lebt er in Ferschnitz bei Pregenzer und dessen Neffen Maximilian Klaus (17), der am selben Tag übrigens ebenfalls glänzte – mit dem bisherigen Platzrekord von sechs Schlägen unter Par.

Während der Coronakrise drehte sich bei den beiden Trainingspartnern Rauscher und Klaus einmal mehr alles um den Golfsport. „Wir haben drei Wochen im Garten das Kurzspiel geübt“, schildert Pregenzer, der in Maria Taferl unter anderem als Golflehrer tätig ist. Derzeit stehen die Youngsters sechs Tage pro Woche, jeweils acht bis zehn Stunden, auf dem Grün des Taferlbergs. „Ich muss beide zwingen, einen Tag Pause zu machen – sonst würden sie sieben Tage die Woche Golf spielen“, lacht Pregenzer.

„Der Wunsch wäre, nach Amerika zu gehen“

An rund 30 Turnieren nimmt der U16-Matchplaymeister von 2019 jährlich teil, von 18. bis 21. Juni steigen in Zell am See die Staatsmeisterschaften, wo sich Rauscher mit der österreichischen Elite messen wird und einen Platz in den Top-20 anpeilt. Für das Talent ist klar, wo die Reise hingehen soll: „Der Wunsch wäre natürlich, nach Amerika zu gehen.“ Um Profi zu werden? „Auf jeden Fall! Das ist mein Ziel – aber es ist auch ein langer Weg bis dahin.“ Einen großen Schritt in diese Richtung machte Rauscher am 19. Mai.