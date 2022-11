Hörmann/Jetschko tanzen zum Sieg

Werbung

270 Tanzpaare duellierten sich beim Zwei-Tage-Tanzturnier des ESV St. Pölten. Der Tanzsportklub Mank konnte dabei einen weiteren großen Erfolg feiern. Simone Hörmann und Martin Jetschko konnten am Samstag den Sieg ertanzen und holten sich am Sonntag Platz zwei in der Klasse C II. Damit hat das Paar genügend Punkte erreicht und ist in die nächsthöhere Klasse B II aufgestiegen. In der Klasse B II konnten die beiden dann noch den guten vierten Platz belegen.

Nun freut sich der Tanzsportklub Mank bereits auf das Tanzturnier in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen im Stadtsaal Mank am 14. Jänner 2023. Unter den zahlreichen Tanzpaaren werden auch drei Manker Paare ihr Können zeigen. „Wir hoffen auf viele Zuschauer, die sich das tolle Erlebnis nicht entgehen lassen wollen“, freut sich Tanzsportklub-Mank-Präsident Bernhard Strasser.