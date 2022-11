Melker Doppelsieg bei Fitlauf-Comeback

Werbung

„Klein aber fein“: So lautet das Motto für den Manker Fitlauf, der am Nationalfeiertag nach zwei Jahren Pause wieder steigen konnte. 18 Kinder sowie 23 Läuferinnen und Läufer nahmen die von der Sportunion Mank ausgewählte und markierte Strecke in Angriff.

Über die 10,3 Kilometer liefen Herbert Sandwieser und Thomas Gastecker zu einem Doppelsieg für den HSV Melk. Dritter wurde Lokalmatador Martin Reisinger. Die Damenwertung gewann Kathi Wustinger von der Union St. Pölten vor den beiden Ex-aequo-Zweiten Katrin Stöckl und Margit Zuser. Bei der Funstrecke über 6,5 Kilometer war Bürgermeister Martin Leonhardsberger vorne, gefolgt von Anton Pichler.

Bei den Volksschulmädels gewann Juliana Haider vor Naomi Hansinger und Valerie Gugerel. Bei den VS-Burschen siegte Noah Fasel vor Simon Groiß und Simon Taubinger. Bei den Mittelschulmädchen war Lara Groiß die Schnellste, Zweite Ewa Scheichelbauer und dahinter Julia Greßl. Bei den MS-Burschen setzte sich Julian Kollin vor Philipp Zimola und Julius Haider durch.

Daneben sorgte auch der Fitmarsch für viel Interesse: Rund 400 Wanderbegeisterte bewältigten eine von zwei Streckenvarianten samt Kinderprogramm und Labstellen.