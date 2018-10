Auf einem 300 Meter Rundkurs auf dem Gelände der Landesberufsschule Neukirchen waren die besten Inlineskater aus ganz Österreich am Start. Mittendrin auch Karl Streit. Der nach Ruprechtshofen gezogene Inlineskater ging in der Altersklasse V an den Start. Über 300, 1.000 und 10.000 Meter stellte er jeweils eine neue persönliche Bestzeit auf. Damit sicherte er sich gleich drei österreichische Vizemeistertitel. In der Landeswertung gewann er den Titel in seiner Altersklasse.

Der Neuhofener Christian Kromoser zeigte trotz abschließender Prüfung seines Medizinstudiums seine herausragende Stellung und holte sich den Staatsmeistertitel über zehn und 15 Kilometer.