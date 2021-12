Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Melk

Auer ist grün-weiß

Engagement beim Rekordmeister: Ruprechtshofner Jonas Auer kickt für den SK Rapid Wien.

Die Unterschrift ist trocken: Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic mit Jonas Auer. Red Ring Shots

Was für ein Jahr für Jonas Auer! Der Ruprechtshofner läuft erstmals im österreichischen U21-Nationalteam auf, auf Klubebene kickt er zu diesem Zeitpunkt noch beim tschechischen Zweitligisten Viktoria Zuzkov.

Der offensive Linksfuß spielt sich im Nationaldress ins Rampenlicht: Er legt fünf Tore auf und trifft selbst einmal. Die Folge: Zahlreiche Vereine aus dem In- und Ausland sind am damals 20-Jährigen dran, darunter die Admira und Rapid Wien. Und es wird der Rekordmeister aus Hütteldorf! „Ja das stimmt, ich habe dorthin tendiert (zur Admira; Anm.). Dann hat mich aber Rapid-Trainer Didi Kühbauer angerufen und mich überzeugt“, lacht Auer nach der Unterzeichnung seines Dreijahresvertrags im Juli. Im Herbst läuft Auer 19 Mal für die Grün-Weißen auf und liefert dabei zwei Torvorlagen.

Märchen im Waldviertel

Akute Abstiegsgefahr herrscht beim USV Raxendorf in den vergangenen Jahren. Dementsprechend niedrig sind die Erwartungen für die aktuelle Saison: Nur nichts mit dem Kampf um den Ligaerhalt zu tun haben, lautet die Devise. Die Kicker aus dem Südlichen Waldviertel übertreffen die Erwartungen aber. Und wie! Die Truppe von Trainer Rainer Eigner mischt mit ihren Sommerneuzugängen Daniel Simicek und Jakub Býma die 1. Klasse Waldviertel auf und kürt sich mit einem fulminanten 6:1-Heimsieg zum Hinrundenabschluss sensationell zum Herbstmeister.Akute Abstiegsgefahr herrscht beim USV Raxendorf in den vergangenen Jahren. Dementsprechend niedrig sind die Erwartungen für die aktuelle Saison: Nur nichts mit dem Kampf um den Ligaerhalt zu tun haben, lautet die Devise. Die Kicker aus dem Südlichen Waldviertel übertreffen die Erwartungen aber. Und wie! Die Truppe von Trainer Rainer Eigner mischt mit ihren Sommerneuzugängen Daniel Simicek und Jakub Býma die 1. Klasse Waldviertel auf und kürt sich mit einem fulminanten 6:1-Heimsieg zum Hinrundenabschluss sensationell zum Herbstmeister.

Gutsjahr Teil der Weltelite

Die Pöchlarnerin Emma Gutsjahr trumpft bei der U19-Weltmeisterschaft auf.

Im internationalen Fokus: Emma Gutsjahr vom URV Pöchlarn (rechts) und die Oberösterreicherin Laura Swoboda rudern bei der U19-WM in Bulgarien auf den elften Rang. Worldrowing

Erfolge hat Emma Gutsjahr trotz ihrer gerade einmal 17 Jahre schon viele gefeiert. 2021 dringt die Ruderin des URV Pöchlarn aber noch einmal in höhere Sphären vor.

Das absolute Highlight: Gutsjahr misst sich im August bei der U19-Weltmeisterschaft im bulgarischen Plovdiv mit der weltweiten Nachwuchselite und rudert zusammen mit ihrer oberösterreichischen Kollegin Laura Swoboda im Doppelzweier zum elften Gesamtrang. „Eine Weltmeisterschaft ist noch einmal ganz was anderes als die Teilnahme an nationalen Wettkämpfen. Mit dem elften Rang sind Laura und ich sehr zufrieden“, strahlt die Pöchlarnerin.

Die schnellste U19-Ruderin von ganz Österreich

Das ist aber nicht Gutsjahrs einziger Erfolg. Bei den 94. Österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Regattastrecke in Villach startet die Pöchlarnerin im Alter von 17 Jahren erstmals in der U19-Kategorie – und kürt sich im Juniorinnen-A-Einer zur österreichischen U19-Juniorinnenmeisterin. Gutsjahr ist damit die schnellste U19-Ruderin Österreichs. „Es war neben den internationalen Bewerben das diesjährige Hauptziel. Die Freude ist natürlich riesengroß“, gratuliert Trainer Gerhard Wolfsberger.

Auch niederösterreichweit ist Gutsjahr nicht zu schlagen: Bei den Landesmeisterschaften auf der Alten Donau in Wien erkämpft sich die Pöchlarnerin nicht weniger als vier Goldmedaillen.

Den krönenden Abschluss der herausragenden Saison zaubert Gutsjahr dann wieder zusammen mit Swoboda in internationales Gewässer – den achten Rang im Endklassement bei der U19-Europameisterschaft in München.

Plötzliche Trainerwechsel

Die 2. Landesliga West sorgt im Bezirk für viel Gesprächsstoff. Ybbs und Melk trennen sich im Herbst bereits nach der vierten Runde von ihren Trainern. Und da wie dort gibt es eine Rückkehr. In der Donaustadt übernimmt ASK-Urgestein Christian Haabs das Traineramt von Johannes Riesenhuber, um den Titelaspiranten zusammen mit Hannes Sonnleitner zu coachen. Bei den Melker Löwen tritt Genadi Petrov seine zweite Amtszeit nach seinem Abschied im Oktober 2019 an. Die Ybbser bestreiten einen zufriedenstehenden Herbst, überwintern auf dem dritten Rang. Die Melker müssen als Schlusslicht um den Klassenerhalt zittern.

Ein Abschied und drei Traumdebüts. Nach sieben Jahren in der Sportlichen Leitung des SCU Kilb legt Thomas Hochauer im Sommer seine Funktion zurück. Unterdessen setzt der höchste Fußballverein des Bezirks erfolgreich weiter auf junge Spieler. Drei Traumdebüts sorgen im Herbst für Furore. Die beiden 17-Jährigen Marcel Schiller und Tobias Mayerhofer treffen jeweils bei ihrem Kampfmannschaftseinstand. Torhüter Florian Bernhuber (18) hält bei seinem ersten Auftritt in der Kampfmannschaft gleich einen Elfmeter des Kremser Ex-Profis Jannick Schibany.

Nur Blindenmarkt kann lachen

Die Schere in der 1. Klasse West geht weit auseinander. Am einen Ende der Skala: Herbstvizemeister Blindenmarkt. Am anderen Ende: so ziemlich alle anderen Bezirksverteter. Gottsdorf hadert zu Beginn mit zahlreichen Ausfällen, Pöchlarn wartet insgesamt über eineinhalb Jahre auf den ersten Sieg und Waldhausen gelingt nach einem starken Start fast gar nichts mehr.

Herbstmeisterjubel

Vier Herbstmeistertitel gibt es im Bezirk zu bejubeln. Die größte Überraschung gelingt dem USV Raxendorf (siehe oben). In der 2. Klasse Yspertal ist in Nöchling Feiern angesagt. Ungeschlagen setzt sich das Frauenteam des ASK Ybbs in der Gebietsliga Mostviertel die Winterkrone auf. Und der Frauengruppe West drückt die FSG Südliches Waldviertel ihren Stempel auf.

Klasseneinteilung sorgt für Diskussionen

Bei der Präsidiumssitzung des Niederösterreichischen Fußballverbandes (NÖFV) wird die neue Einteilung der 2. Klassen der Hauptgruppe West trotz der Einsprüche zahlreicher Vereine vollzogen. Anstatt der früheren vier 2. Klassen gibt es nunmehr nur noch drei davon, was die Anzahl der Mannschaften und damit die Spiele pro Saison erhöht. Bischofstetten kickt ab sofort als einziger Bezirksvertreter in der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland. Alle weiteren 2.-Klasse-Klubs des Bezirks duellieren sich nun in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. In dieser müssen im Frühjahr vier Partien nachgeholt werden.

Österreich mit dem Paddel vertreten

Nicht nur im europäischen ECA-Cup zeigt der Ybbser Simon Zeitlhofer auf. Mit seinen Leistungen qualifiziert sich der NFKC-Ybbs-Paddler für die Jugend-Weltmeisterschaft und -europameisterschaft im Wildwasserslalom.

Schießen im Nationalkader

Die beiden Ybbser Kajak- und Luftpistolen-Asse Simon und Timon Kretzl heimsen auch 2021 zahlreiche Medaillen ein. Dank ihrer besonderen Leistungen werden die beiden Zwillingsbrüder vom Österreichischen Schützenbund in den Nationalkader aufgenommen.

Triathleten begeistern europäisch

Konsequentes Training zahlt sich aus. Der 42-jährige Petzenkirchner Siegfried Kern schafft die Qualifikation für die Triathlon-Europameisterschaft in Valencia. Julian Piller aus Melk (17) zieht bei den Jugend-Europameisterschaften in Alanya (Türkei) ins Finale ein.

Gold-Comeback

2018 kürte sie sich zur österreichischen Meisterin, 2017 und 2019 gab‘s Silber. Im Herbst setzt sich die Manker Sportschützin Angela Fohrafellner neuerlich die Krone auf.

„Sturmi“ ist „ultra“ erfolgreich

Normalerweise eilt Mario Sturmlechner von Sieg zu Sieg. Im April nimmt er sich dafür etwas mehr Zeit: „Sturmi“ bestreitet seinen ersten Ultramarathon über 100 Kilometer und holt im Rahmen der Österreichischen Staatsmeisterschaft gleich Bronze. „Es ist mein bisher größter sportlicher Erfolg“, strahlt der LC-Mank-Athlet.