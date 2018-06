Gekonnt auf die Matte gelegt. Der Melker Rudolf Hainitz präsentierte sich bei der Europameisterschaft im polnischen Gliwice in bestechender Form. Rund 120 Starter waren in allen Klassen im Einsatz. Hainitz nahm in der Masterklasse teil und musste sich am Ende nur einem Ungarn geschlagen geben.

„Die Athleten aus dem Osten sind verdammt stark“, erklärte der Silbermedaillengewinner. In seinem letzten Kampf gegen einen deutschen Kontrahenten hatte er aber noch die Goldmedaille vor Augen. „Er hatte lange Beine und ich fand dagegen kein Rezept. Zumindest nicht während des Kampfes“, ärgerte sich Hainitz.

Dennoch freute sich der Kampfsportler über den Gewinn der Silbernen. Doch mit dem Einsatz in Polen noch nicht genug, ging Hainitz auch bei den Vienna Open an den Start. Dabei sicherte sich der Melker Sportler, der in Wien erstmals für Atvero Melk an den Start ging, eine weitere Medaille.

„Natürlich hätte ich mich über Gold noch mehr gefreut, aber ich hatte starke Gegner, unter anderem auch aus dem Ausland, die ebenfalls wussten, wie man auf der Matte kämpft“, erklärte Hainitz. Ursprünglich wäre der Kampfsportler auch am Sonntag an den Start gegangen, doch sagte er dies aufgrund familärer Gründe ab. Das große Ziel bis Jahresende: „Vielleicht ein Start bei der Weltmeisterschaft in Schweden. Ich möchte mich gern der Herausforderung stellen. Fix ist es aber noch nicht.