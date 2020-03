Die besten Schützen Österreichs fanden sich am vergangenen Wochenende in Altach ein, um das Halbfinale und Finale der Bundesliga auszutragen. Mittendrin im Geschehen: die beiden Ybbser Simon und Timon Kretzl, die für den ÖKB Zelking in der Jugendbundesliga ihr Können mit der Luftpistole bewiesen.

Und wie! Die Auslosung ergab zwar das undankbare Duell zwischen Niederösterreich 1 (mit Timon) und Niederösterreich 2 (mit Simon) im Halbfinale, Simon und Timon konnten aber, als bei Weitem die Jüngsten, auftrumpfen. Jeweils vier von möglichen acht Punkten lukrierten die beiden, wobei Simon mit 352 Ringen besonders hervorstach.

Dies war auch der Grund, warum er für das große Finale am Sonntag mit seinem Zwillingsbruder den Platz tauschte und mit NÖ 1 das Endspiel gegen Tirol 1 bestritt. Simon gab sich keine Blöße, ließ seinem Gegner keine Chance und steuerte alle acht Punkte zum 21:11-Sieg seiner Mannschaft bei – Bundesliga-Sieger! Und als Reservespieler konnte auch Bruder Timon den Bundesliga-Sieg feiern.

Vater Andy Kretzl: „Ich bin sprachlos“

„Ich bin sprachlos“, jubelte Vater Andy Kretzl. „Simon und Timon haben endlich ihre Trainingsleistungen abgerufen.“ Zusammen mit der Familie und den Schützenkollegen vom ÖKB Zelking wurde am Sonntagabend noch gebührend gefeiert.