Nationalteam: Gottsdorfer Julian Halmich am Weg zum Fußballtraum

Werbung

„Im A-Nationalteam zu spielen“, sagt Julian Halmich, „ist der Traum jedes Fußballers.“ Und für diesen Traum hat der 15-jährige Gottsdorfer den ersten großen Schritt gemacht. Halmich ist für das Trainingslager des U15-Nationalteams einberufen worden: Ende März hat er als Teil der besten Kicker seines Jahrgangs in der Türkei trainiert.

Dass Halmich nun Rot-Weiß-Rot getragen hat, ist kein Zufall, sondern der Lohn jahrelanger harter Arbeit. „Danke an meine Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten – ohne sie wäre das alles nicht möglich“, ist er sich des Aufwands bewusst.

Mit dreieinhalb Jahren schon im Verein

Gerade einmal dreieinhalb Jahre war Halmich jung, als er bei seinem Heimatverein Gottsdorf mit dem Kicken begonnen hat. „Und davor schon im Garten“, schmunzelt er. Bis zur U12 spielte er bei Gottsdorf – aber jeweils in einer höheren Altersklasse. Obwohl noch U12-spielberechtigt, war er dann Teil der U13 der Nachwuchsspielgemeinschaft mit Ybbs, dann wechselte er in die Wieselburger U14, ehe schnell der Vertrag für die St. Pöltner Akademie am Tisch lag. Halmich zögerte nicht. Parallel fing er im LAZ an, in dem er alle Stufen durchlief. Und vergangenes Jahr, als er im Future-Team war, wurde er mit der NÖ-Auswahl Vizemeister in der U14-Bundesländernachwuchsmeisterschaft.

Früher Stürmer, jetzt passionierter Verteidiger

Was die Position betrifft, ist Halmich nach hinten gerückt. Bei Gottsdorf und der NSG mit Ybbs stürmte er noch, in Wieselburg war er dann auch schon öfter im Mittelfeld anzutreffen, während der Linksfuß im LAZ als linker Innen- und Außenverteidiger aufgebaut wurde – diese Positionen hat er auch jetzt bei der Akademie inne. „Ich fühle mich wohler als Innenverteidiger als als Außenverteidiger“, sagt er. Natürlich verspüre er manchmal den Drang, Tore zu schießen. „Aber es gefällt mir, als Verteidiger, als letzter Mann, das Vertrauen der ganzen Mannschaft zu haben.“ Mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Man hat als Verteidiger schon auch seine Momente.“

„Mein Traum ist, einmal bei Dortmund zu spielen“

Auf Vereinsebene hat Halmich ein klares Ziel: „Mein Traum ist, einmal bei Dortmund zu spielen.“ Dafür will er spätestens nach der U18 Erfahrung im österreichischen Profibereich sammeln – ob Bundesliga, 2. Liga oder Regionalliga.

Zurück zum Traum vom Nationalteam. Zu drei U15-Lehrgängen war Halmich bereits einberufen worden, jedes Mal musste er erkrankt passen. Nun hat es in Antalya endlich geklappt. Fünf Tage Training und Theorie standen am Programm. Halmich hebt die taktische Ausbildung hervor: „Jedes Training wird nachbesprochen, vor jedem Training gibt es eine Besprechung. Das ist wirklich top. Auch von der Ausrüstung her war es das Allerbeste.“

Erstmals im ÖFB-Dress: Julian Halmich hat das Trainingslager des U15-Teams in der Türkei absolviert – als eines von nur 23 österreichischen Talenten seines Jahrgangs. Foto: ÖFB

Gespanntes Warten auf Ende April

In U15 und U16 werden die potenziellen zukünftigen Nationalteamspieler laufend gesichtet und bei den Lehrgängen speziell unter die Lupe genommen, bevor es in der U17 mit Pflichtspielen ernst wird. Der nächste Termin ist Ende April, wenn das Torneo delle Nazioni mit vier Spielen in acht Tagen wartet. „Ich bin gespannt, ob ich wieder dabei bin“, hofft Halmich auf die nächste Einberufung. Die Chancen stehen nicht schlecht. „Alle Spieler, die mit in die Türkei reisen, genießen mein absolutes Vertrauen“, sagte U15-Teamchef Hermann Stadler vor dem jüngsten Trainingscamp. Halmich weiß, dass er alles geben wird: „Man darf nicht nachlassen auf dem Niveau, man ist immer unter Beobachtung. Egal ob Training mit der Mannschaft oder Match: Man muss immer das Maximum abrufen.“