Edelmetall für Blesberger-Brüder in Oberösterreich

Top-Leistungen feierte der Nachwuchs des NFKC Ybbs bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften. Der zehnjährige Eric Blesberger startete über 200 und 500 Meter – und paddelte in beiden Rennen zu Bronze, jeweils nur Hundertstel hinter dem zweiten Platz. „Ein richtiges Fotofinish“, gratuliert NFKC-Sprecher Andreas Kretzl.

Bruder Ralph Blesberger (Jahrgang 2007) konnte über die 200 Meter ebenfalls Bronze bejubeln, über 500 Meter wurde er Vierter. „Das waren wirklich sehr gute Leistungen. Wir sind sehr stolz“, sagt Kretzl.

Am kommenden Wochenende geht es für die Ybbser Kajaktalente zur Staatsmeisterschaft in Linz-Ottensheim: Mit Eric und Ralph Blesberger sowie den beiden Zwillingsbrüdern Simon und Timon Kretzl werden vier NFKC-Nachwuchspaddler in unterschiedlichen Bewerben am Start stehen.

Simon und Timon, beide 16 Jahre alt, werden nicht nur jeweils im Einer und zusammen im Zweier antreten, sondern gemeinsam mit den Zwillingen Nils und Maria Maurer im Vierer um Staatsmeisterschaftsmedaillen paddeln.