Kretzls glänzen am Donausee

Werbung

Nicht mehr und nicht weniger als das größte internationale Kajak-Event Österreichs in diesem Jahr veranstaltete der NFKC Ybbs auf der Freizeitanlage in Weitenegg. 110 Starter – 14 österreichische Vereine, acht Mannschaften aus Tschechien und jeweils eine aus Ungarn und Slowenien – duellierten sich in insgesamt 93 Bewerben.

Aus österreichischer Sicht eine Klasse für sich waren die beiden Ybbser Nachwuchsasse Timon und Simon Kretzl. Timon kürte sich zum dreifachen Landesmeister und zum dreifachen ASKÖ-Bundesmeister – im K1 über 500 Meter sowie mit Zwillingsbruder Simon im K2 über 200 und 500 Meter. Simon holte damit ebenso im K2 zwei Landes- und ASKÖ-Bundesmeistertitel. Im K1 über 500 Meter schnappte er sich hinter Timon beide Vize-Titel. „Die beiden haben die Erwartungen bei Weitem übertroffen“, freute sich Vater Andreas Kretzl vom NFKC Ybbs.

Die Siegerehrung nahmen Leibens SPÖ-Ortschefin Gerlinde Schwarz, der Ybbser SPÖ-Stadtrat Peter Blessky, NÖPV-Präsident Willi Schatz und ASKÖ-Vertreter Franz Hofbauer vor. „Danke an die Gemeinde, die das Areal zur Verfügung gestellt hat. Und danke an die Feuerwehr Lehen für die Mithilfe bei der Organisation und an die Schützengilde Zelking für die perfekt organisierte Verpflegung“, bedankt sich Kretzl.