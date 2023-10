Medaillen für Ybbser Kanu-Nachwuchs

Beim Kinder und Schüler Cup im Kanu Slalom und Regatta standen die Schützlinge der Naturfreunde Ybbs motiviert an der Startlinie. In der Kinderklasse verpasste Caroline Beer nur knapp das Podest und belegte jeweils Platz vier im Slalom und Regatta. Paul Lindorfer freute sich über Bronze im Slalom und in der Regatta. Durch die erfolgreichen Platzierungen belegten die beiden in der Kinder Cup Gesamtwertung für Slalom und Regatta die dritte Endplatzierung.

In der Schülerklasse schaffte Valentina Beer den Sprung aufs Podest im Slalom und in der Regatta belegte sie Rang sieben. Tobias Lindorfer ließ jeweils mit Rang sechs in der stärksten Klasse aufhorchen. Betreuer Rudolf Lindorfer feierte in seiner Altersklasse die Bronzemedaille im Slalom.