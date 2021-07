„Es war eine tolle Erfahrung. Und das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft zu sein, ist etwas Besonderes.“ Simon Zeitlhofer vom NFKC Ybbs hatte nach der Junioren-Wildwasser-Slalom-WM im slowenischen Tacen allen Grund zur Freude.

Das begann bereits beim Teambewerb: Zusammen mit der österreichischen Mannschaft belegte Zeitl hofer Rang zehn und damit einen Top-Ten-Platz. „Das war in Ordnung“, freute sich Zeitlhofer. Mit einer wahren Talentprobe legte der 16-Jährige dann im Einzel nach. Das Ziel war der Einzug ins Semifinale. Und das schaffte der NFKC-Ybbs-Athlet gleich im ersten Qualifikationslauf. „Ich bin wirklich sehr zufrieden, dass ich mein Ziel gleich erreicht habe“, blickt Zeitlhofer zurück.

Im Semifinale lief es dann allerdings nicht optimal für ihn. „Der Kurs ist mir nicht so gelegen.“ Zeitlhofer verpasste zwar den Sprung ins Finale, belegte schließlich aber den 32. Endrang. „Ich bin sehr zufrieden mit Platz 32 bei meiner ersten WM“, lachte das Kajak-Nachwuchs-Ass. Überglücklich zeigte sich auch Vater Gerhard Zeitlhofer: „Platz 32 bei einer WM, bei Simons Alter, ist ein Riesenerfolg für ihn.“

„Es war eine tolle Erfahrung. Und das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft zu sein, ist etwas Besonderes.“ Simon Zeitlhofer

An ein Ausruhen denkt Zeitlhofer nach seiner ersten WM-Teilnahme aber nicht. Bereits am Mittwoch geht es nach Roudnice nad Labem (Tschechien), wo er sich wieder im Rahmen des europaweiten ECA-Cups messen wird.

Die vielen Trainingseinheiten sollen sich aber dann auch beim nächsten Highlight Ende August bezahlt machen: Da tritt Zeitl hofer bei der Junioren-Wildwasser-Slalom-Europameisterschaft an. „Jetzt bereite ich mich schon für meine zweite EM-Teilnahme vor“, blickt er in Richtung des slowenischen Solkans, wo die EM steigen wird. Das Ziel? Zeitl hofer: „Auf jeden Fall will ich wieder ins Semifinale kommen – das gleiche Ziel wie bei der WM.“