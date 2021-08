Solkan war für Simon Zeitlhofer schon Ende Juni eine Reise wert. Im Wildwasserkanal in der Stadt im äußersten Westen Sloweniens qualifizierte sich der NFKC-Ybbs-Paddler für Jugend-Weltmeisterschaft und -europameisterschaft. Nach der Jugend-WM in Tacen (ebenfalls Slowenien; die NÖN berichtete) kehrt Zeitl hofer nun für die Jugend-EM nach Solkan zurück.

Los geht‘s mit der Anreise am Freitag dieser Woche. Bis zur offiziellen Eröffnung am darauffolgenden Mittwoch wird jeden Tag im Wildwasserkanal trainiert. „Um sich wieder an die Strecke zu gewöhnen“, erklärt Zeitlhofer. Am Tag vor dem ersten Rennen steht noch ein Sprint im Flachwasser an. Hochspannung herrscht dann am Donnerstag nächster Woche, wenn die Qualifikation für das Semifinale ansteht. Die ersten 30 des ersten Laufs sowie die besten Zehn des zweiten qualifizieren sich für das Semifinale am Samstag. Die schnellsten zehn Paddler steigen dann ins Finale auf. „Ich möchte mich für das Semifinale qualifizieren. Der Finaleinzug wäre dann der Oberhammer – wenn man im Finale ist, ist alles möglich“, erklärt Zeitlhofer seine Ambitionen im Einzelbewerb.

Dazwischen, am Freitag, geht der Teambewerb über die Bühne, in dem Zeitlhofer zusammen mit Pauli Preisl (NF Höflein) und Moritz Kremslehner (UKK Wien) antritt. Die drei kennen sich bereits bestens. „Wir trainieren immer zusammen – wir sind Freunde. Deshalb ist auch das Teamklima sehr gut“, freut sich Zeitlhofer auf den Bewerb, an dessen Ende ein Top-Fünf-Platz herausschauen soll. „Und ich glaube, dass wir gute Chancen dafür haben – wir sind ein gutes Team“, sagt Zeitlhofer.

Dreifacher Start in der Steiermark

Dass man derzeit Topleistungen abrufen kann, zeigte das Trio bei der EM-Generalprobe im steirischen St. Ruprecht an der Mur, wo das traditionelle Nachwuchstrainingslager und dann die österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften in Slalom, Sprint und Regatta stattfanden. Im Slalom belegte Zeitlhofer hinter seinen Nationalteamkollegen Kremslehner und Preisl Rang drei in der Klasse Jugend männlich.

Knapp wurde es im Sprint, wo Zeitlhofer nach Lauf eins in Führung lag, nach Lauf zwei um 0,24 Sekunden den Überraschungssieg verpasste. Kurzentschlossen ging Zeitlhofer auch in der Regatta – nicht die Stammdisziplin des Slalomfahrers – an den Start. Und mit nur 6,45 Sekunden bei einer Laufzeit von fast 22 Minuten belegte Zeitlhofer den dritten Rang. „Es war wieder sehr cool“, blickt Zeitlhofer auf das mehrtägige Event zurück. Und für die EM gab‘s den Feinschliff. „Im Boot zu sitzen, ist immer gut“, lacht er.

Auf der Mur war Zeitlhofer aber nicht der einzige Ybbser Athlet, der aufzutrumpfen wusste. In der Slalom-Jugendklasse erreichte Marcel Offner den siebenten Platz, Ralph Blesberger kämpfte sich mit Platz sechs in der Klasse Schüler männlich ins Mittelfeld. Eric Blesberger, mit neun Jahren ist er der jüngste NFKC-Athlet auf der Mur, holte Rang zwei in der Kinderklasse. Grund zur Freude gab’s auch nach den anderen beiden Rennen. Im Sprint finishte Ralph Blesberger als Siebenter, sein Bruder Eric stand als Zweiter in der Kinderklasse neuerlich am Podest. Auf der verkürzten Schülerstrecke schaffte es Ralph Blesberger auf Rang fünf, auf der Kinderstrecke holte Eric den dritten Rang.