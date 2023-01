Simon Zeitlhofer: Als Profi in die Fluten

Werbung

Beim Telefonat mit der NÖN ist Simon Zeitlhofer gerade im Trainingszentrum in Solkan. Im kleinen westslowenischen Grenzort hat der 18-jährige Wildwasser-Slalom-Spezialist vergangene Woche weiter an seiner Form für die anstehende Saison gefeilt.

Simon Zeitlhofer ist nun Heeressportler. Nach Ende des Grundwehrdienstes im März peilt er einen Einjahresvertrag an. Foto: NOEN

Und an seiner Form kann der dreifache Junioren-EM- und zweifache Junioren-WM-Teilnehmer aus Ybbs derzeit besser feilen denn je, denn Zeitlhofer, seit Oktober im Grundwehrdienst, ist vom österreichischen Bundesheer als Heeressportler aufgenommen worden. „Das war immer mein Plan“, erzählt Zeitlhofer. „Dadurch kann ich mich jetzt als Profi voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Dafür bin ich dem Bundesheer sehr dankbar.“

Nur die dreiwöchige Grundausbildung in Graz absolvierte er wie alle anderen Grundwehrdiener, danach ging‘s ins Heeresleistungssportzentrum (HLSZ) in die Südstadt, wo Zeitlhofer seitdem vielfältig trainieren kann – bis zu 14 Einheiten pro Woche, von Laufband und Ergometer über die Kraftkammer bis zum − selbstverständlich − Training auf dem Wasser. Dabei paddelt Zeitlhofer in St. Pölten, daheim in Ybbs oder mit dem Nationalteam in Wien. „Das Bundesheer unterstützt einen sehr gut. Man hat alle Möglichkeiten“, verweist Zeitlhofer auch auf den jüngsten Aufenthalt in Slowenien und das anstehende zweieinhalbwöchige Trainingslager mit dem Juniorennationalteam im Februar in Dubai.

Im März steht das erste internationale Rennen am Programm, im Mai geht‘s dann bei der Qualifikation für die Junioren-WM und -EM richtig zur Sache. „Darauf sind die Augen gerichtet – dass ich bis dahin top fit werde“, blickt Zeitlhofer voraus.