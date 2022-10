Simon Zeitlhofer: Genial auf der Gurk

Werbung

Auf der Gurk in Kärnten stand für Simon Zeitlhofer das letzte internationale Rennen der Saison auf dem Programm. Und das Aushängeschild des NFKC Ybbs bewies neuerlich sein Talent.

Mit Laufbestzeit im ersten Lauf und der drittschnellsten Zeit im zweiten Lauf sicherte sich der 17-Jährige den dritten Gesamtrang in der Tageswertung, womit er sich auch zum besten österreichischen Starter des Tages krönen konnte.

Dank des Topergebnisses preschte Zeitlhofer in der Wertung zum österreichischen Staatsmeister in der Klasse Herren allgemein auf den dritten Rang vor und sicherte sich ebenfalls im Jugendcup Platz drei. „Dreimal drei also an einem Tag – ein wunderschöner Saisonabschluss“, freute sich Zeitlhofer. Sein Vereinskollege Marcel Offner erreichte auf der Gurk Platz 25.

Aber nach dem letzten Rennen ist vor dem ersten: Im Herbst geht es für Zeitlhofer bereits in die Vorbereitung für die Saison 2023. „Aktuell beim Grundwehrdienst als Leistungssportler, will Simon den Fokus voll auf die kommenden Großereignisse legen. Dazu stehen unter anderem Trainingslager in Paris sowie in Dubai am Programm“, berichtet Simon Zeitlhofers Vater Gerhard Zeitlhofer.