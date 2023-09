Top-Ten-Platz bei Junioren-WM für Ybbser Zeitlhofer

Nach Krakau bricht Simon Zeitlhofer immer gerne auf. „Ich kenne die Strecke, ich bin meine erste EM dort gefahren. Ich bin mit einem guten Gefühl dort hingefahren“, erzählt der 18-jährige Ybbser Wildwasser-Paddler des NFKC Ybbs. Im August hat er sich in der südpolnischen Stadt bei der Junioren-Weltmeisterschaft (WM) mit den besten Kajaktalenten der Welt gemessen.

Als Erstes stand der Teambewerb auf dem Programm. Zeitlhofer steuerte eine Top-Zeit bei, das Endresultat ließ aber etwas zu wünschen übrig. „Es ist mir super gegangen. Aber leider war unser dritter Mann ausgefallen, weshalb ein anderer eingesprungen ist, mit dem wir noch nie gefahren sind. So war es dann leider der zwölfte Platz“, schildert Zeitlhofer.

Im zweiten Wettbewerb griff Zeitlhofer im Slalom an; er nahm sich viel vor, hatte dann aber Pech. „Ich habe leider vier Tore berührt und damit war es unmöglich weiterzukommen“, blickt er doch etwas enttäuscht zurück.

Im Kajak-Cross bis ins Halbfinale

Aber es war noch nicht aller Tage Abend: Zeitlhofer trat auch im Kajak-Cross an – jene Disziplin, in der er bei der Junioren-EM 2023 den vierten Platz erpaddelte. Zuerst ging's ins Time Trial. Und als sechstschnellstes Boot qualifizierte sich Zeitlhofer für das Viertelfinale. Und auch unter den besten 16 Teams trumpfte Zeitlhofer auf, belegte in seiner Vierergruppe den ersten Platz und stieg damit ins Halbfinale auf.

Dort hatte er dann das Nachsehen gegenüber dem Tunesier Salim Ahmad Jemai, dem Italiener Michele Pistoni und Martins Plaudis aus Lettland. Unterm Strich belegte Zeitlhofer mit Rang sieben dennoch einen Spitzenplatz. „Ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung – darauf kann ich aufbauen. Mit der Zeit aus dem Time Trial hätte ich mich für die U23-EM und -WM nächstes Jahr qualifiziert“, erzählt Zeitlhofer, der kommende Saison erstmals in der U23-Klasse starten wird.

Und noch eine Änderung gibt es im nächsten Jahr: Denn aufgrund des Top-Ergebnisses nun in Krakau zusammen mit dem vierten Platz bei der Junioren-EM erhält Zeitlhofer ab April 2024 einen Vertrag als Profi beim Heeressportzentrum. Für Zeitlhofer ein denkwürdiger Schritt: „Es war das Wichtigste für mich, dass ich zum Bundesheer komme. Ich habe ein monatliches Einkommen und kann mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Es ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen.“