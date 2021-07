120 Starter, neben den österreichischen Teilnehmern fünf Vereine aus Slowenien, Tschechien und Ungarn und insgesamt 90 Starts: Es war ein wahres Kajak-Fest, das am vergangenen Samstag und Sonntag im Donausee von Weitenegg über die Bühne gegangen ist.

„Mit Ausnahme vom Wien-Marathon war es die größte Kajak-Veranstaltung der letzten 30, 40 Jahre in Österreich“ Andreas Kretzl

Ausgetragen wurden die Rennen als Offene Internationale NÖ Landesmeisterschaft, Österreichische ASKÖ-Bundesmeisterschaft und im Rahmen des Österreichischen Jugendcups. „Wir waren absolut begeistert. Mit Ausnahme vom Wien-Marathon war es die größte Kajak-Veranstaltung der letzten 30, 40 Jahre in Österreich“, frohlockte Andreas Kretzl, Pressesprecher des Veranstaltervereins NFKC Ybbs.

„Das Ambiente, das uns die Gemeinde Leiben für diese riesengroße, tolle Veranstaltung bietet, ist unbeschreiblich.“ Gerlinde Schwarz

Leibens SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz schlug in dieselbe Kerbe: „Es ist eine große Freude, dass wieder so eine große Veranstaltung im Freizeitzentrum Weitenegg stattfinden konnte. Vor allem ist es auch toll, dass so viele Jugendliche hier waren und sich dem Sport gewidmet haben – das ist ein ganz wichtiges Zeichen.“ Kretzl bedankte sich wiederum bei Schwarz und ihrem Team von der Gemeinde: „Das Ambiente, das uns die Gemeinde Leiben für diese riesengroße, tolle Veranstaltung bietet, ist unbeschreiblich.“

Die Schützen der SG Zelking und die Freiwillige Feuerwehr Lehen trugen ebenfalls zum perfekten Ablauf bei. „Ein großes Dankeschön an die SG Zelking um Obmann Bernhard Stöhr, die für die Verköstigung vor Ort gesorgt haben“, bedankt sich Kretzl. Ebenso hebt er die Hilfe der Florianis hervor: „Ein Riesendank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Lehen für ihre grandiose Unterstützung.“

Erfolgreiche Tage für Simon und Timon Kretzl

In sportlicher Hinsicht waren die zwei Tage für die beiden NFKC-Ybbs-Talente Simon und Timon Kretzl ein voller Erfolg. Simon kürte sich im K1 über 500 Meter zum Landesmeister und ASKÖ-Bundesmeister, Timon paddelte im K1 über 200 Meter zum Vize-Landesmeister- und zum ASKÖ-Bundesmeistertitel. Zusammen holten sich die zwei den Landesmeister- und ASKÖ-Bundesmeistertitel im K2 über 200 und 500 Meter.

Und die Zwillingsbrüder setzten noch eines drauf: Auf der Langstrecke über 5.000 Meter kürten sich die beiden 15-Jährigen zu Jugendstaats- und ASKÖ-Bundesmeistern. „Sie haben mehr erreicht, als wir geglaubt hatten – das ist sehr wichtig für die Buben“, freute sich Vater Andreas Kretzl über das hervorragende Abschneiden seiner beiden Zwillingssöhne.