Weitenegg wurde zum Kajak-Mekka

Über 100 Starterinnen und Starter verwandelten den Donausee in Weitenegg am vergangenen Wochenende zum Kajak-Mekka.

Der NFKC Ybbs veranstaltete bereits zum fünften Mal die offenen internationalen NÖ-Landesmeisterschaften, gleichzeitig ein europäischer Jugendbewerb, der auch zur ASKÖ-Bundesmeisterschaft zählte. Sechs Vereine aus Tschechien reisten an, einer aus Ungarn und neun österreichische Vereine duellierten sich. Über die verschiedenen Disziplinen wurden am Samstag und Sonntag knapp 90 Rennen ausgetragen und danach in Summe über 380 Pokale übergeben.

„Wir sind mehr als zufrieden. Es waren insgesamt ein bisschen weniger Starter als voriges Jahr, aber mit über 100 noch immer sehr viele. Und es waren heuer mehr Jugendliche und Kinder dabei“, resümiert Andreas Kretzl im Namen des NFKC Ybbs zufrieden. „Wir freuen uns über das internationale Starterfeld.“

Auch sportlich lief es für den NFKC Ybbs ganz nach Wunsch. Wildwasserspezialist Simon Zeitlhofer und Dominik Schausberger kürten sich im K2 über 200 und 500 Meter zu ASKÖ-Bundesmeistern sowie zu NÖ-Landesmeistern. Zeitlhofer holte sich dieselben Titel auch im K1 über 200 und 500 Meter.

Timon und Simon Kretzl paddelten im K2 zweimal zum ASKÖ-Bundesmeistertitel. Foto: Michael Bouda

Simon und Timon Kretzl paddelten ebenfalls zu Gold. Timon sicherte sich im K1 über 500 Meter den ASKÖ-Bundesmeistertitel. Zu zweit räumten die Zwillingsbrüder im K2 über 200 und 500 Meter ab – ebenfalls ASKÖ-Bundesmeister. Zudem wurde Timon zweimal Vizelandesmeister, Simon wurde zweimal Dritter.

Mit sechs Jahren war Romana Konrath vom Verein Schnecke Linz die jüngste Teilnehmerin. Foto: privat