Ybbser Triumph beim Traisenslalom

Ab ins Wildwasser hieß es am vergangenen Samstag in St. Pölten. Der NFKC Ybbs lud als Veranstalterverein zum traditionellen Wettkampf an die Traisen.

„Wir waren sehr zufrieden, es war wieder ein sehr gutes Starterfeld mit Vereinen aus ganz Österreich“, sagt Organisator Gerhard Zeitlhofer vom NFKC Ybbs. „Es war sehr gut besucht, es war eine tolle Stimmung.“

Tolle Stimmung gab's besonders bei den Erfolgen der Ybbser Lokalmatadore. NFKC-Ybbs-Nachwuchsaushängeschild Simon Zeitlhofer kürte sich in der Regatta zum Landesmeister, im Slalom zum Vizelandesmeister hinter Paul Preisl (NF Höflein) und außerdem zum ASKÖ-Bundesmeister. Erfolgreich waren auch die NFKC-Ybbs-Paddler Dominik Schausberger (2. Herren Allgemein im Slalom; 1. im Dolomitenmannboot in der Regatta) und Ralph Blesberger (8. in Slalom und Regatta).