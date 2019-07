Auf einer sehr selektiven Strecke im steirischen St. Ruprecht wurden die Staatsmeisterschaften auf der Mur ausgetragen. Der Kurs mit 21 Toren bereitete Simon Zeitlhofer von den Naturfreunden Ybbs keine Probleme. Im Gegenteil: Mit dem schnellen Kurs kam das junge Talent am besten zurecht und holte überlegen den Schülermeistertitel.

Der Sprint-Bewerb sah etwas anders aus. Dieser erfolgte in zwei Durchgängen, wo die Teilnehmer mit einem Regatta-Boot eine etwa 250 Meter lange Strecke bewältigten. In beiden Durchgängen unterliefen Zeitlhofer Fahrfehler, wodurch er sich mit Rang zwei begnügen musste. Am darauffolgenden Tag bestritt er voller Energie sein drittes Rennen an diesem Wettkampfwochenende. Beim Regattabewerb gewann der Naturfreundesportler auf der vier Kilometer langen Mur mit 14 Sekunden Vorsprung und sicherte sich somit den zweiten Schülermeistertitel. Diese Ergebnisse zeigen, dass das ständige Training Früchte trägt.

Rang vier in der klassischen Regatta belegte der ebenfalls für die Naturfreunde Ybbs startende Simon Kretzl.