„Es war wieder ein souveränes Rennen“, freute sich Vater Gerhard Zeitlhofer. Sein Sohn Simon startete im kärntnerischen Flattach bei der zweiten Station des internationalen ECA Junior Slalom Cups.

Am Samstag sicherte sich der 15-Jährige die Finalteilnahme – und dort zeigte er endgültig auf. Denn Zeitlhofer belegte hinter zwei deutschen und einem kroatischen Konkurrenten den vierten Platz und war damit der tagesschnellste Österreicher. Das Resultat: Zeitlhofer holte den ASKÖ-Bundesmeistertitel.

Am Sonntag wurde dann nur ein Durchgang ausgetragen. Ein Fahrfehler machte dieses Mal eine Topplatzierung zunichte, mit Rang 13 landete der Ybbser dennoch im guten Mittelfeld.

„Jetzt heißt es, sich für die nächste Station in Roudnice in Tschechien vorzubereiten“, blickt Vater Gerhard Zeitlhofer in Richtung der nächsten europäischen Rennen am 15. und 16. August.